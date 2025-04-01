異動股 | 小米跌半成，SU7輔駕高速公路撞水泥樁據報致3死

小米(01810)現價跌4.8%，報46.85元，該股成交約4.12億股，涉資197.51億元，最高見50元，最低見46.2元。

據《中國新聞周刊》報道，3月29日晚上，一輛小米SU7標準版在德上高速公路池祁段行駛過程中撞上中央護欄後，隨即起火燃燒，車內3名女大學生身亡。有自稱罹難者家屬的網民發文表示，事發時車輛撞擊護欄後導致車門鎖死，電池爆燃最終導致3人葬身火海。

當地高速公路管理中心及公安局交警支隊工作人員分別回應媒體，稱事故在處理中，專案組已介入調查。

小米：事發前為智能輔助駕駛，遇路障改人駕狀態

4月1日中午，小米公司發言人在微博發文，公布了該起SU7高速上碰撞爆燃事件細節：據初步了解，事故發生前車輛處於NOA智能輔助駕駛狀態，以116km/h時速持續行駛。事發路段因施工修繕，用路障封閉自車道、改道至逆向車道。車輛檢測出障礙物後發出提醒並開始減速。隨後駕駛員接管車輛進入人駕狀態，持續減速並操控車輛轉向，隨後車輛與隔離帶水泥樁發生碰撞，碰撞前系統最後可以確認的時速約為97km/h。碰撞發生後，立即與車主取得聯繫，了解非車主本人駕駛。同時，緊急救援呼叫車上乘員，並報警、呼叫120急救服務。

盡管小米強調意外是發生在駕駛員接管車輛之後，但從小米公布的時間點來看，從NOA退出到碰撞，總共也就2-3秒的時間，司機很可能是被迫緊急接管，來不及反應，而且聲明也沒有回應事故後是否鎖死車門的質疑。





現時，恒生指數報23178，升58點或升0.3%，主板成交近1782億元。國企指數報8530，升13點或升0.2%。恒生科技指數報5410，升16點或升0.3%。

即月期指新報23194，升32點，高水16點。即月國指期貨報8530，升11點，平水。即月科指期貨新報5414，升7點，高水3點。

撰文：經濟通市場國金組

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