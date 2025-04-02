科技股｜小米負面消息消化晒未，調整至咩位最值博？
02/04/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2025 13:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2025 13:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/04/2025 13:25
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