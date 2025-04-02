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港股 | 午市前瞻 | 車股集體交3月成績單 專家睇好邊一間？

02/04/2025

 

　　關注美國對等關稅政策出台，港股開盤下跌，到9時50分左右恒指低見22980點，是近一個月以來首次跌穿兩萬三，但當指數試穿該位置即見支持，恒指最多曾拗腰反彈187點，不過其後升幅又再縮窄，恒指總結半日收報23221，升14點或不足0.1%，主板成交超過1302億元。

 

港股 | 午市前瞻 | 車股集體交3月成績單 專家睇好邊一間？

（資料圖片）

 

張智威：恒指成交偏弱，不排除低見22500

 

　　恒指今早低開數十點，最多曾逾200點，低見22980，但低位反彈，現時倒升數十點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指自上月高位24874，至今日低位累跌約1800點，並且自高位回調以來首次跌穿23000點大關，不排除部分投資者作短線炒作，加上內地A股倒升，帶動恒指反彈。但港股近期成交額明顯偏少，以昨日為例，成交金額約2500億元，與之前動截3、4千億元明顯縮減，加上現時環球市場密切留意關稅戰後續發展，預料升勢難以持續，短期反覆向下尋底機會較大。不排除再次跌穿23000點，若以今年初恒指最大升浪，其升幅約6200點的黃金比率計算，下調的深度有機會觸及22500。

 

零跑性價比取勝，領跑電動車新勢力

 

　　昨日多家新能源車廠公布3月交付數據，其中零跑汽車3月交付量達37095輛，同比增長154.65%，首次登頂造車新勢力交付榜。緊隨其後的是理想汽車，該集團3月交付新車36674輛，按年增長26.53%。小鵬汽車(09868)3月共交付新車33205輛，按年增長267.88%，而蔚來(09866)3月交付15039輛汽車，按年增長26.7%。

 

　　數據公布後，零跑股價最多急升11%，高見56元，創上市新高。張智威指，零跑汽車主要走低價路線，車輛改款後外觀相當吸引，集團推出的平價車基本上配置62kwh，及續航能力525公里。由於內地電動車的技術與性能大致上為消費者接受，所以，在性價比相對有優勢的情況下，零跑銷量持續飆升。張智威指，零跑有望季盈利持續，明年甚至有機會轉虧為盈，目標價60元。

 

　　儘管以升幅計算，小鵬汽車無論3月份交付量，還是首季交付量都不俗，但張智威指，還需再觀察小鵬的交付量在未來幾個季度是否能維持高增長。他以理想為例，去年交付量亦曾見高速增長，惟勢頭未能維持。因此難以單憑一季度交付量下定論。而電動車另一企業小米這兩日受到該集團SU7發生事故影響，由於案件暫時未有定論，難以判斷在哪一環節出問題，但對股價難免構成壓力，該股近日低見44.6元，為一個月最低。

 

　　以整個電動車板塊而言，他個人看好比亞迪(01211)，比亞迪3月交付量升25%，首季升六成，銷售成績亦不俗。張智威指，比亞迪畢竟是電動車龍頭，具有規模及技術優勢，集團之前公布，未來新車5分鐘充電足夠走400公里，這是一個很大的優勢。股價今日偏軟或與日本業務減價促銷有關，但仍看好未來股價重上400元。

 

港股 | 午市前瞻 | 車股集體交3月成績單 專家睇好邊一間？

零跑汽車股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 車股集體交3月成績單 專家睇好邊一間？

比亞迪股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

 

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