新股上市 | 德勤：本港首季IPO融資額飆近3倍，全球排名第四

德勤中國華南區主管合夥人歐振興在記者會上指出，今年首季港交所(00388)錄融資額182億元，按年上升287%；完成15宗IPO。首五大集資額包括蜜雪(02097)、古茗(01364)兩家茶飲股。

德勤料本港今年IPO集資最多1500億，有力爭取全球三甲（(許英略攝)）

本港首季IPO融資額飆近3倍，全球排名第四

於首季，港交所集資額排名為全球第四，前三名分別為納斯達克、紐交所及東京證券交易所。截至3月底，處理中申請上市個案104宗，按年升42%。

另本港首季主板平均上市首日回報率42.5%，按年升14.8個百分點；93%的IPO獲超額認購。其中布魯可(00325)、蜜雪超額認購倍數分別高見6000倍、5258倍。

料全年80隻新股上市，集資最多1500億元

德勤維持港交所全年80隻新股上市集資約1300至1500億元預測，來自大型A股上市公司、內地龍頭企業、中概股、中東及東盟國家公司等。歐振興指出，今年香港排名續有力爭取三甲，包括預期將有超大型新股上市，其中在申請渠道中，逾約80億元集資額的公司料涉4至5間。他指出，雖然市場仍存不確定性，但相信國家有政策在手，可適時刺激市場發展。

美國即將實施「對等關稅」政策。歐振興表示，政策沒有特別針對中國，人民幣雖會走弱，但同時出口會有幫助，且環球不同企業或因此積極將供應鏈「出海」。

撰文：經濟通採訪組

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