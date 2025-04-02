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傳設退市OTC惟暫僅供沽貨，德勤：香港絕對做到全盤形式OTC

02/04/2025

　　據《彭博》引述消息人士報道，香港正草擬針對退市公司股份設立場外交易（OTC）市場，為持股的投資者提供機會，協助收回部分的損失。

 

傳設退市OTC惟暫僅供沽貨，德勤：香港絕對做到全盤形式OTC

 

　　德勤中國華南區主管合夥人歐振興接受訪問時表示，香港絕對有能力做到「全盤」形式OTC，即在退市以外，亦可幫助一些未達創業板上市要求的公司進行股份成交，恰如內地「新三板」，他認為香港可一次過研究多層次資本市場發展方式，而非「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。

 

　　不過，若以《彭博》所引述消息為準，本港OTC機制初步將不涉新資金籌集，亦不允公司重返主板，歐振興則稱，市場看法偏向OTC可以較全方位形式發展。

 

《彭博》：港退市OTC與美國不同，初步僅供沽貨不能重返主板，買者需自負

 

　　《彭博》引述知情人士透露，港交所(00388)及證監會經與市場參與者進行初步諮詢後，正制訂場外交易市場的藍圖，而相關討論仍處於早期階段，但與美國「粉單市場」(QTC Pink)模式不同，監管當局正考慮為尋求退出的投資者提供賣出渠道，但不允許任何新資金籌集。其中，初步藍圖將允許散戶投資者參與，並引入做市商，以應對流動性不足的問題，但不會允許新股上市、交易來自其他主要交易所的除牌股份，或提供重返主板的途徑。

 

　　監管機構和交易所官員亦正考慮採用「買者自負」（buyer beware）模式，並限制任何股份推介行為，若經紀商主動建議投資者，將需承擔責任。隨著平台成熟，未來可能擴展至更多未上市證券的功能。另外，由於其法定壟斷地位，該場外交易市場很可能由港交所負責運營，但預計不會獲得盈利。

 

　　至於美國「粉單市場」為OTC市場中較低層級的市場，不受證券監管當局的監管，亦不要求報價證券提交財務報告，掛牌股份例如在紐交所退市的滴滴出行及瑞幸咖啡。

 

撰文：經濟通記者許英略

 

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