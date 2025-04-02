小米 | 小米股價再挫4%，事故死者家屬斥雷軍虛偽，內媒促反思智駕技術

小米(01810)一輛SU7在輔助駕駛模式下在高速公路撞到障礙物並起火，導致三名女大學生身亡，外界質疑SU7智駕技術不安全，以及撞車後無法開啟車門導致車上三人逃生無門。小米(01810)創辦人雷軍白送hi「無論發生什麼，小米都不會迴避」，又指事故令他心情非常沉重，向死者家人致以誠摯慰問。但家屬對雷軍回應未夠滿意，批評雷軍「虛偽」，指聲明避重就輕，未有直接交代事故詳情。

小米股價再挫4.19%，報44.55元，該股目前連跌五個交易日，累計跌幅17.42%。

死者家屬向內媒表示，希望小米會給予更詳細的說法，希望將更多事實呈現，詳細說明是否存在安全隱患，以免後續再發生悲劇。有另一位死者家屬又指，小米聲明仍未有解釋車門為何無法打開，車輛因何起火，為何智能駕駛切換時間只有兩秒等等，有避重就輕之嫌。

內媒評論：消費者難以判斷汽車自動輔助駕駛級別

《21世紀經濟報道》特約評論員陳白表示，從此次小米SU7事故中的情況來看，駕駛員在很早就把駕駛主動權交給了智駕系統，在系統識別到風險之後再提醒駕駛員來進行接管。然而在高速狀態下，一切已經不可挽回。

事實上，當前全球智能駕駛技術最頂尖的水平，大致也就處於自動輔助駕駛L3到自動駕駛L4之間，目前基本上沒有能夠真正意義上達到L4級自動駕駛的車輛。從目前車企的宣傳上，已經無法判斷智能駕駛的技術到底發展到哪一個地步。儘管車企可以以明確強調智駕系統不能離開駕駛員的說明書而免去一定責任，但對於絕大多數消費者來說，他們對於智能駕駛安全性的認知，其實是缺乏一個明確概念的。因此，從小米SU7事故開始，是時候重新審視智能駕駛平權和當前大規模推廣的科學性。

撰文：經濟通市場國金組

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