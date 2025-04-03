李嘉誠基金會為新加坡引入治癌儀器，李嘉誠再度「現身」公益活動（有片）

長和(00001)出售港口交易傳出暫緩之際，長和兼李嘉誠基金會創辦人李嘉誠再次「現身」公益活動。李嘉誠基金會和淡馬錫信託公布，已承諾投入1200萬新加坡元，為新加坡引進創新的非侵入性超聲波組織碎化腫瘤臨床試驗。

李嘉誠基金會主席李嘉誠

新加坡國家癌症中心（NCCS）和新加坡國立大學癌症研究所（NCIS）將分別獲得一套組織碎化系統，這是東南亞地區首次擁有此類系統。李嘉誠基金會和淡馬錫信託的資金還將支持在新加坡為肝臟、腎臟和胰臟癌患者進行的臨床試驗，促進區域癌症研究和創新。

李嘉誠以視像方式參與發布會，他以國語致辭時表示：「我很高興，我們兩家基金會的使命如此相似。淡馬錫基金「為每一代人打造更好的未來」，跟我「萬變社會，不變承諾」，有深深的共鳴。他表示，希望這尖端技術能為許多與癌症戰鬥的病人，帶來喜出望外的希望，減少痛楚，還能讓患者迅速康復，帶著新的希望和活力繼續生活，又稱自去年9月第一部機器到達香港，有50名患有肝癌的病人，成功接受了治療。

李嘉誠基金會董事周凱旋（左）、密西根大學徐蓁（中）、淡馬錫信託基金會主席何晶（右）

親身出席該發布會的包括維港投資的周凱旋、淡馬錫信託基金會主席兼前總理李顯龍太太何晶，以及密西根大學李嘉誠講座教授徐蓁。

淡馬錫信託基金顧問主管Dickson Lim表示，很高興看到李嘉誠基金會和淡馬錫信託共同促成這項重要倡議，在東南亞研究這種創新的非侵入性超聲波癌症療法。很榮幸能與新加坡國家癌症中心和新加坡國立大學癌症研究所合作，支持針對重要癌症的臨床研究和試驗，使用這種創新療法。隨著時間推移，旨在吸引來自其他捐贈者的額外慈善資金，以持續支持下一階段的癌症研究。

淡馬錫記者會播放李嘉誠最新祝賀短片

長和上月宣布擬出售中港以外包括巴拿馬等43個港口交易，引起市場極大關注，上周傳出長和暫緩簽署出售巴拿馬港口協議，國家市場監督管理總局亦首度介入調查。

撰文：經濟通採訪組

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