美股收盤 | 對等關稅震散美股三大指數，道指暴瀉1680點

《經濟通通訊社3日專訊》美股三大指數收市大跌，道指重挫1680點，納指大跌約6%，標普500指數跌入回調區間。

道指收市跌1679.39點，或3.98%，報40545.93點；標普500指數跌274.45點，或4.84%，報5396.52點；納指跌1050.44點，或5.97%，報16550.61點。

受對等關稅影響，Nike(US.NKE)大跌14.4%，蘋果(US.AAPL)跌9.3%。科技股普遍下跌，英偉達(US.NVDA)與特斯拉(US.TSLA)分別跌7.8%和5.5%。美國大型銀行股向下，摩根士丹利(US.MS)跌9.5%，高盛(US.GS)跌9.2%，花旗(US.C)跌12.1%。美股汽車股普遍向下跌，其中通用汽車(US.GM)跌4.3%，豐田汽車(US.TM)跌5.2%。

美股三大指數全線重挫，當中以納指跌幅最大，標普500指數則跌入回調區間。(AP)

消費必需品板塊逆市向上，高露潔(US.CL)升2.6%，寶潔(US.PG)升1.7%，可口可樂(US.KO)升2.6%。

經濟數據方面，美國上周新領失業救濟人數為21.9萬，按星期減少6000人，少過市場預期的22.5萬人。持續申領失業救濟人數升至190萬，高於市場預期的187萬。4星期平均申領失業救濟人數為22.3萬，減少1250人。

美國向多個國家及地區徵收對等關稅，美元兌多國貨幣明顯受壓。美匯指數一度失守102關口，創去年10月初以來低位，低見101.267，日內跌1.58%，報102.051。

美元兌日圓低見145.17，日內跌2.02%，報146.196。美日利差正逐步收窄，直接推動日圓升值。美元兌加元跌破1.410關口，日內跌1.05%，報1.40822。

黃金作為傳統避險工具，吸引買盤推升價格，曾創歷史新高。現貨金高見每盎司3167.57美元創出新高後快速回落。紐約期金跌1.28%，報每盎司3125.43美元。

OPEC+成員國宣布計劃從5月起增加石油產量，加上美國總統特朗普提出關稅政策，油價大幅下跌。紐約期油跌7.01%，報每桶66.68美元；布蘭特期油跌6.71%，報每桶69.92美元。

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