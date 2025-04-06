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港股 | 蕭猷華：關稅貿易戰中，哪國損害最大？

06/04/2025

　　《套期保值》上周美國落實向多國徵收「對等關稅」，環球股市急挫。特朗普的關稅政策旨在保護美國本土產業、增加稅收、收窄貿易逆差，然而，結果卻導致美股大幅下挫。明顯，市場憂慮多國陸續向美國作出反制，拖累美國經濟步入衰退。

 

　　對等關稅政策直接提升了進口商品價格，這使得美國家庭的生活成本上升。此外，高關稅令原材料成本增加，削弱美國企業在全球市場的競爭力。再者，對等關稅加劇了其他國家與美國的貿易緊張關係，如果其他國家一起作出反制，美國的經濟必受重創。

 

港股 | 蕭猷華：關稅貿易戰中，哪國損害最大？

對等關稅政策削弱美國企業在全球市場的競爭力 (Shutterstock)

 

　　相比之下，其他國家面對的影響程度各有不同。許多國家迅速尋找新的貿易夥伴，以彌補與美國貿易減少的損失。特別是中國，在特朗普的對等關稅下，當然受到一定影響，但是，中國企業迅速調整生產策略，轉向內需市場，伴隨著國家政策調整，其國內需求也在上升。與此同時，內地一直積極與其他經濟體系合作，增加對其他國家的出口。

 

　　總的而言，特朗普的關稅政策對美國經濟造成顯著的損害，影響了消費者的購買力，削弱了企業的競爭力。相比之下，特別是中國，雖然遭遇了一些挑戰，但也尋找到新的機遇，甚至從中獲益。所以，在特朗普政府多次的關稅升級過程中，美股都出現大幅下跌，顯示出投資者對美國經濟預期悲觀。反而，內地和香港股市走勢顯得特別有韌性，甚至股市多次出現東升西降的情況。故此，在關稅戰中，損害最大的是美國吧！

 

　　說回港股，恒指周一（7日）預期低開超過1000點，趁低買入吧。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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