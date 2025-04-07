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開市Go | 美股連瀉兩日，日股跌半成，滙控ADR瀉一成

07/04/2025

要聞盤點

 

1、在中國對美國商品徵收報復性34%關稅之後，特朗普回應指中國報復關稅是一個錯誤，不會改變其經濟政策。美股上周五（4日）繼續暴跌，道指瀉2231點或5.5%，報38314點，兩日累瀉約3911點，指數首次連續兩日下跌超過1500點。標普500指數收跌322點或6%，報5074點，兩日累挫10%；納指收挫962點或5.8%，報15587點，較其12月高位下跌22%，技術上陷入熊市。東京進入黑色星期一，日經、東證齊跌逾5%，期指熔斷。

 

2、美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表示，總統特朗普不會因上周最後兩天的美股大跌而推遲對等關稅的實施時間。

 

3、中國國務院關稅稅則委員會公布，對原產於美國的所有進口商品加徵關稅34%。中國稅委會表示，自今年4月10日12時01分起，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

 

4、美國白宮國家經濟顧問委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)表示，超過50個國家接觸白宮，商談貿易協議。哈塞特接受訪問時稱，關稅作為美國總統特朗普談判策略之一，已發揮了效力，迫使其他國家與美國商談貿易協議。

 

5、歐盟國家將在未來幾日尋求針對美國總統特朗普的關稅形成統一戰線，可能批准對從牙線到鑽石等價值高達280億美元的美國進口產品採取反制措施。這意味歐盟將加入中國和加拿大的行列，對美國徵收報復性關稅。

 

6、據報一批來自科技和金融行業知名人士，前往美國總統特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園，試圖就關稅政策與其「討論常識(common sense)」。報道稱，由於科技行業嚴重依賴中國、印度等國製造業、電腦晶片和IT服務，特朗普關稅政策預計對科技股造成重創。

 

7、法國總理貝魯(Francois Bayrou)接受採訪時表示，美國總統特朗普的關稅政策可能導致法國國內生產總值(GDP)增長率減少0.5個百分點。

 

8、路透引述消息人士稱，中國政府較早時通知美國政府，不會批准短片分享平台TikTok剝離美國資產的交易，令到美國總統特朗普不得不延長TikTok交易的寬限期。

 

9、財政司司長陳茂波在網誌表示，香港會繼續保持自由港地位，實行自由貿易政策，保障貨物、資金和資訊等的自由便捷流動，這些都受到《基本法》的保障。

 

開市Go | 美股連瀉兩日，日股跌半成，滙控ADR瀉一成

 

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