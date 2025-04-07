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關稅戰 | 洪灝：美股「黑色星期一」再現

07/04/2025

　　《洪視全球》周一（7日）盤前，美股指數期貨暴跌，飛流直下的K線宛若一把鋒利的尖刀切入了黃油，絲毫沒有反手之力。執筆時，納指期貨跌了近6%，標普期貨逼近4800，道指期貨再次跌去逾千點。幾日之間，美股回到了2022年初的高點。那一年，美國股債雙熊，其慘烈程度40年之最，股債之間逆向相關性的消失，殺得所有的對沖策略片甲不留。

 

關稅戰 | 洪灝：美股「黑色星期一」再現

幾日之間，美股蒸發了3年的升幅。

 

　　然而，3月以來的這次史詩級暴跌，已經可以載入史冊。如果現在美股期貨的走勢在今晚美股開盤延續，那麼我們現在目睹的美國股災將是1929年大蕭條以來最慘烈的連續三天暴跌，只有1987年的「黑色星期一」可以與現在堪比。1987年前後，美股出現類似盤面的情況，是1998年長期資本轟然暴跌、2008年全球金融危機，以及2020年3月新冠疫情期間。

 

　　我們在去年底展望今年全球市場的時候，是全球市場裏唯幾強烈看空美股今年走勢的聲音。在去年12月的一次峰會中，我與美國早負盛名的老行尊Ed Yardeni同台，對美股今年的走勢做主題演講。Yardeni在80年代初對於美債利率見頂、美股開啟長期牛市的驚人判斷，令其一戰成名。

 

　　他對於標普的目標價在7000點，為華爾街最高的目標價之一。與這樣的的超級多頭老行尊同台，持有完全相反，並與市場共識完全相悖的預測，我的壓力可想而知。

 

關稅戰 | 洪灝：美股「黑色星期一」再現

現時市場的價格，是否已經計入最壞的情景？(Shutterstock)

 

　　Yardeni最近大幅下調了他的目標價，這就是一個優秀分析師的特徵，絕不一面倒死多死空。而凱恩斯也曾說，「當事實改變了，我的意見也會隨之而動」。

 

　　有時候，幾十年都風平浪靜；有時候，醞釀了幾十年的風浪，幾周裏就席捲了全球。

 

　　現在我們需要知道的是，市場價格是否已經計入了最壞的情景？以及美股史詩級暴跌對於全球其他市場的影響。

 

著名分析師　洪灝

 

*注：本文節錄自洪灝先生4月7日微博《洪灝的宏觀策略》

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