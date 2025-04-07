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港股 | 午市前瞻 | 恒指瀉2446刷新點數跌幅歷史 坐艇須減倉留現金再部署

07/04/2025

 

  美國總統特朗普奏出逆全球化的最強音，向全球開徵至少10%的對等關稅，意圖重塑全球貿易秩序，並讓部分產業回流美國，其中對作為「世界工廠」的中國加徵34%關稅，而中國政府態度毫不退讓，向美國對等徵收34%關稅，引發全球市場恐慌，然而美國總統特朗普回應指中國報復關稅是一個錯誤，不會改變其經濟政策。

 

　　港股恐慌情緒終於在黑色星期一迎來大爆發，有27隻藍籌股錄得雙位數跌幅，互聯網、金融、製造業、能源股均未能幸免，只有公用股逆市抗跌，恒指半日在接近最低位收市，跌2445.19點或10.7%，報20404.62點，盤中最多跌2446點，以點數來計創下港股史上最大點數跌幅，不過以下跌一成幅度來計，慘烈程度仍然未及2008年金融海嘯，恒指曾在2008年10月27日當日創下15.39%的單日跌幅。

 

　　港股半日主板成交3220.16億元。國企指數報7510，跌909點或跌10.81%。恒生科技指數報4571，跌741點或跌13.96%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指瀉2446刷新點數跌幅歷史 坐艇須減倉留現金再部署

（資料圖片）

 

黃偉豪：內地反制力度比預期強，後市還看兩國立場

 

　　繼上周五美股三大指數均暴跌逾5%，今早亞太區股市繼續下挫，其中台股、A股及港股上周五因清明節假期休市，變相今早一次補回上日跌勢%，恒指創下以點數計歷史最大跌幅紀錄。

 

　　胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，特朗普對周邊國家加徵的稅率已比預期稍強，但一眾國家對美國的反制力度更比預期為強，令環球股市出現強勁跌勢。他指，短線若美國與各國間的角力持續，互徵關稅方面進一步提升，將會不斷削弱股市。他認為，關稅消息方面必然要有其中一方願意降低強硬態度，才有可能為大市帶來非常短線的正面消息，帶來短暫反彈。但他認為，短期大市情緒及氣氛已被削弱，短線即使反彈也難以大彈升，初步恒指以21040為反彈目標，該位為今年高低位18671至24874的黃金回調比例0.618倍水平，恒指要先企穩位才對後市有穩家作用。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指瀉2446刷新點數跌幅歷史 坐艇須減倉留現金再部署

恒生指數早市創下歷史上最大點數跌幅。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

坐艇宜先減倉至六成持股，後市部署內需及收息股

 

　　港股創下史上最大點數跌幅，股民難免走避不及要坐艇，黃偉豪指現時是去是留一切都要看個人持倉情況。以目前氣氛而言，如果由高位入手、兼倉位百分百持股的話一定需要減持，至少將股票倉位降至六成或以下，回補四成資金作現金，留待之後撈底，或是減低風險都好。但若為今年初以前開始持貨，即整體仍有賺幅，黃偉豪則建議仍未必於拋貨，可先行觀望事態發展。

 

　　板塊方面，黃偉豪坦言科技股為早前升市主力故現時一定跌最多，若倉位以科技股為望亦應減低比例以降風險。減持過後，如投資者有意重新部署，他認為可以留意今日跌幅較少內需股類別。他指，因應中國經濟由多方面支撐，現時外貿大受關稅影響，內地政府有更大傾向提振內需以維持經濟增長，內需將為受惠板塊。他建議可以留意周大福(01929)、李寧(02331)及蒙牛(02319)，但強調現時應以部署長中線為主，不應以短炒為目標，始終大市走向難料。

 

　　另外收息股內銀、電訊都為中線再部署選擇之一，但國際銀行股如滙控(00005)等將在關稅戰受更大衝擊，短線不宜入手。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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