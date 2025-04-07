  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

魚缸博客 | 環球股災點算好？科技股值博考眼光，公用股抗跌之選

07/04/2025

 

魚缸博客 | 環球股災點算好？科技股值博考眼光，公用股抗跌之選

 

　　侵侵上周公布對多國加徵對等關稅，引來多個主要經濟體報復，其中神州宣布對花旗國同樣加徵34%關稅反制，歐盟亦預告將會祭出反制措施。美股連瀉兩日，上個禮拜五（4日）更出現恐慌性拋售，三大指數收市齊跌近6%，從歷史高位嚟計，技術上陷入熊市。

 

　　面對貿易戰，香港魚缸唔識死，上個禮拜四（3日）竟然只跌352點，認真唔畀面，完全當侵侵無到。所以今日（7日）開波跌返二千點，一啲都唔覺得意外。其實今次貿易戰爆發真係萬萬不能睇小，重則全球陷入經濟衰退，輕則金融市場坐過山車，閒閒地10個巴仙嘅升跌幅都夠chok啦。

 

　　猶記得2008年金融海嘯爆發時，花旗國政局穩定，而神州經濟仍然處於高速增長期，就算出面唔掂，都可以望內需撐住。但近幾年，內需受到內房債務危機連鎖波及，未開打貿易戰之前，早已內需變內衰。而家外貿如果受重創，唔通仲會有人覺得內需可以單天保至尊？所以，就算今日有個別內地食品飲料股跌少當贏，博客都唔敢太樂觀住。

 

　　今日恒指大瀉約一成，年初雞犬升天嘅科技股亦不能倖免，阿里(09988)最多跌14%，股價接近兩個月低位。而美團(03690)最多跌12%，接近今年初低位，確係有啲吸引力。如果股市反彈，相信科技股好大機會再次領漲。但問題係，個市跌完未？以侵侵咁反覆無常，一意孤行，好難相信佢會急轉軚。而家博反彈，風險仍然大。

 

　　反觀今日本地公用股盡顯資金避難所角色，中電(00002)同電能(00006)都逆市微升，煤氣(00003)雖然跌2.6%，但比起大市插一成，都算有交代啦。而藍籌股中，半日升最多嘅係長江基建集團(01038)升約1%。長建舊年高位約58銀，近期受到阿媽長和(00001)出售巴拿馬港口業務爭議，股價接連下挫，可以話係跌定先。就算後市再跌，預料公用股跌幅度依然有限，最關鍵係，上述幾隻本地公用股嘅周息率都有約5厘，就算坐艇都仲有息收。所以，如果資金要避險，公用股相對較穩陣。

 

撰文：經濟通市場組

 

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

435.400

異動股

03081

價值黃金

70.840

異動股

02121

創新奇智

3.150

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 435.400
  • 03081 價值黃金
  • 70.840
  • 02121 創新奇智
  • 3.150
  • 00581 中國東方集團
  • 1.050
  • 08172 拉近網娛
  • 0.022
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 28.800
  • 目標︰$52.00
  • 01508 中國再保險
  • 0.800
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 13.420
  • 目標︰$19.44
  • 00270 粵海投資
  • 5.690
  • 目標︰--
  • 02236 惠生工程
  • 0.242
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 73.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 101.300
  • 00700 騰訊控股
  • 435.400
  • 00388 香港交易所
  • 297.000
  • 00001 長和
  • 40.200
報章貼士
  • 06896 金嗓子
  • 3.910
  • 目標︰--
  • 00460 四環醫藥
  • 0.560
  • 目標︰$0.70
  • 03700 映宇宙
  • 1.200
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

07/04/2025 16:13  恒指破紀錄單日暴瀉3021點收穿兩萬點，逾六成藍籌雙位數下跌

07/04/2025 16:02  【關稅戰】外交部再回應美對等關稅：以對等為名，行霸權之實

07/04/2025 16:12  【關稅戰】中國據報商討前置部分經濟刺激政策，以應對關稅衝擊

07/04/2025 15:48  《新股上市》Lalamove母企再申港上市，擬拓版圖至中東

07/04/2025 15:08  《Ａ股行情》滬指挫7.3%五年最大單日跌幅，匯金穩市成交激增

07/04/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近２８８億元，買盈富基金沽申洲國際

07/04/2025 08:29  【大行炒Ｄ乜】大和降小米評級至買入，星展升中電信目標近兩成

07/04/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８６，一周拆息較上日升至２﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指破紀錄單日暴瀉3021點收穿兩萬點，逾六成藍籌雙位數下跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

關稅戰 ｜ 支持特朗普的對沖基金大佬抨擊關稅戰，警告經濟核冬天新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

魚缸博客 | 環球股災點算好？科技股值博考眼光，公用股抗跌之選新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相︱睇樓必睇：業主面相如何影響風水？開揚相格、平和眼神反映間屋風水好？宜多微笑改變磁場更從容
人氣文章

Member Zone

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！
人氣文章

Foodie What’s On

會展美食｜假日晚市9道菜鐵板燒 $738有齊大蝦、鮑魚、A5和牛
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮二星經典粵菜！蜜餞鱈魚粒、味菜魚湯象拔蚌、蔥燒脆皮遼參，難以忘懷的星級滋味
人氣文章

Art & Living

年度Street Art重頭戲！大型街頭藝術節 HKwalls：雲集世界各地藝術家，推廣壁畫創作！
人氣文章

Art & Living

細賞席勒、蕭勤等大師作品！專訪「當席勒遇上京劇郎：全球現當代大師展」策展人，一場東西方的跨時空地域對話
健康好人生 Health Channel
人氣文章
雌激素荷爾蒙｜對身體有何作用？5款可提升雌激素水平的食物
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
食用安全 |內地爆紅小蛋糕被揭用發霉臭雞蛋，員工加香精掩蓋臭味！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2025 17:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2025 17:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/04/2025
恒指破紀錄單日暴瀉3021點收穿兩萬點，逾六成藍籌雙位數下跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

莫名其妙的反攻行動

07/04/2025 08:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處