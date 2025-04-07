魚缸博客 | 環球股災點算好？科技股值博考眼光，公用股抗跌之選

侵侵上周公布對多國加徵對等關稅，引來多個主要經濟體報復，其中神州宣布對花旗國同樣加徵34%關稅反制，歐盟亦預告將會祭出反制措施。美股連瀉兩日，上個禮拜五（4日）更出現恐慌性拋售，三大指數收市齊跌近6%，從歷史高位嚟計，技術上陷入熊市。

面對貿易戰，香港魚缸唔識死，上個禮拜四（3日）竟然只跌352點，認真唔畀面，完全當侵侵無到。所以今日（7日）開波跌返二千點，一啲都唔覺得意外。其實今次貿易戰爆發真係萬萬不能睇小，重則全球陷入經濟衰退，輕則金融市場坐過山車，閒閒地10個巴仙嘅升跌幅都夠chok啦。

猶記得2008年金融海嘯爆發時，花旗國政局穩定，而神州經濟仍然處於高速增長期，就算出面唔掂，都可以望內需撐住。但近幾年，內需受到內房債務危機連鎖波及，未開打貿易戰之前，早已內需變內衰。而家外貿如果受重創，唔通仲會有人覺得內需可以單天保至尊？所以，就算今日有個別內地食品飲料股跌少當贏，博客都唔敢太樂觀住。

今日恒指大瀉約一成，年初雞犬升天嘅科技股亦不能倖免，阿里(09988)最多跌14%，股價接近兩個月低位。而美團(03690)最多跌12%，接近今年初低位，確係有啲吸引力。如果股市反彈，相信科技股好大機會再次領漲。但問題係，個市跌完未？以侵侵咁反覆無常，一意孤行，好難相信佢會急轉軚。而家博反彈，風險仍然大。

反觀今日本地公用股盡顯資金避難所角色，中電(00002)同電能(00006)都逆市微升，煤氣(00003)雖然跌2.6%，但比起大市插一成，都算有交代啦。而藍籌股中，半日升最多嘅係長江基建集團(01038)升約1%。長建舊年高位約58銀，近期受到阿媽長和(00001)出售巴拿馬港口業務爭議，股價接連下挫，可以話係跌定先。就算後市再跌，預料公用股跌幅度依然有限，最關鍵係，上述幾隻本地公用股嘅周息率都有約5厘，就算坐艇都仲有息收。所以，如果資金要避險，公用股相對較穩陣。

撰文：經濟通市場組

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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