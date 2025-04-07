恒指破紀錄單日暴瀉3021點收穿兩萬點，逾六成藍籌雙位數下跌

美國總統特朗普一意孤行向全球大打貿易戰，觸發全球股災，亞太股市哀鴻遍野，中國股市未能獨善其身，港股終於在黑色星期一恐慌情緒大爆發，早市恒指曾暴插2446點已經創下港股歷史記錄，午後內地傳出中央匯金救市，但無助A股修復表現，港股泥足深陷，恒指跌幅擴大，直至下穿兩萬才見喘定，恒指回到兩個月低位，無一藍籌股上升，收報19828，下跌3021點，創下港股單日最大點數跌幅，按百分比計算則下跌幅度為13.2%，亦接近2008年金融海嘯時創下的數十年來記錄，恒指曾在2008年10月27日當日創下15.39%的單日跌幅。

恒生中國企業指數收報7262，跌1157點或13.7%。恒生科技指數收報4401，跌911點或17.2%。

市場恐慌推高交投，主板成交近6209億元，同樣打破歷史記錄，留意港股通淨流入153.73億元，反映北水有意抄底。

在美國有業務的股份受關稅戰打擊最深，藥明生物(02269)全日大瀉26.44%，報18.28元，為表現最差藍籌，市值蒸發超過四分一，連跌4日累計跌幅32.42%，聯想集團(00992)跌22.89%，報7.58元，比亞迪電子(00285)跌22.37%，報28.8元，舜宇光學科技(02382)挫20.46%，報55.4元。

逆全球化趨勢加上智駕反思潮對汽車股構成雙重打擊，吉利汽車(00175)急瀉20.97%，報13.42元，小米(01810)大跌20.59%，報36.45元，理想汽車(02015)跌17.85%，報80.1元，以比亞迪(01211)跌15.9%，報315.2元。

A股表現同樣慘烈，滬綜指瀉7.34%，深成指更插9.66%，影響內險股表現，國壽(02628)瀉16.32%，報12.72元，人保(01339)挫15.05%，報3.67元，中國平安(02318)挫13.01%，報40.8元，財險(02328)跌13.25%，報13.1元；內銀亦罕見大跌，中行(03988)狠跌10.61%，報4.13元，建行(00939)暴跌9.12%，報6.28元，農行(01288)跌9.11%，報4.19元，工行(01398)跌7.69%，報5.04元。

公用股彰顯防禦屬性，半日上升下午保持小跌收市，中電(00002)軟0.23%，報63.8元，電能(00006)跌0.62%，報47.75元，長江基建集團(01038)跌1.66%，報47.3元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及小米；騰訊收報435.4元，跌12.5%；阿里收報101.3元，挫18%。其他科網股亦插，快手(01024)插18.95%，報45.55元，網易(09999)跌17.91%，報135.2元，京東集團(09618)跌15.51%，報126.4元，美團(03690)跌14.95%，報134.3元。

撰文：經濟通市場國金組

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