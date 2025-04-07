  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

油股 | 特朗普關稅疊加OPEC+突襲增產，油價創4年低遭高盛降目標，三桶油齊急挫未宜沾手？

07/04/2025

　　美國總統特朗普上周公布對等關稅政策，中國隨即推出反制措施，包括也對美國進口商品加徵34%關稅，引發市場對全球貿易戰及經濟衰退的憂慮，加上石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)意外決定加速原油增產，5月起每日增加約41萬桶，遠高於原本計劃約14萬桶，高盛隨即下調今明兩年油價預測，國際油價上周五(4日)急挫逾半成，創下4年新低，全星期計跌約11%，今日(7日)於亞洲時段曾再跌逾4%。港股「三桶油」今日亦暴跌，中海油(00883)及中石油(00857)都插一成半，中石化(00386)亦跌約8%。油股在之前港股升浪中不見特別受惠，現時可否撈底？抑或仍未到吸納時候？

 

特朗普關稅疊加OPEC+突襲增產油價創4年低，三桶油齊急挫未宜沾手？

（Shutterstock）

 

中國推反制美關稅措施　市場憂經濟衰退減原油需求

 

　　在美國總統特朗普宣布對華加徵對等關稅次日，中國國務院關稅稅則委員會等多部門即連出七招反制，其中包括自4月10日12時01分起，對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅，市場憂慮環球經濟衰退，原油需求前景暗淡，牽動國際油價上周五創下4年新低，紐約期油一度低見每桶60.45美元，收市跌4.96美元或7.41%，報61.99美元。倫敦布蘭特期油低見每桶64.03美元，收市挫4.56美元或6.5%，報65.58美元。紐約期油今早亞洲時段更一度跌穿每桶60美元，最低報59.47美元。

 

　　摩根大通首席經濟學家Bruce Kasman於上周四(3日)表示，如果特朗普政府宣布對美國貿易夥伴徵收的關稅持續，將可能在2025年將美國乃至全球經濟推入衰退。他將今年全球經濟衰退可能性由40%上調至60%。他說，這次加稅的影響很可能透過報復、商業情緒下滑和供應鏈中斷等方式被放大。事隔一天，摩通再發表報告，預計美國經濟將在今年陷入衰退，預期在關稅的壓力下，實際GDP將出現萎縮，預計全年實際GDP成長率為-0.3%，低於先前預測的1.3%，經濟活動萎縮料將抑制招聘，並隨著時間的推移將失業率推高至5.3%。

 

OPEC+決定加速原油增產　5月起每日增加41.1萬桶

 

　　而在全球經濟不確定性加劇的背景下，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)於上周四決定加速原油增產，計劃在5月將總產量提高41.1萬桶/日。此次增產計劃涉及的國家包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、奈及利亞和阿曼。這些國家本來計劃在5月增產13.5萬桶/日，此次會議上決定的增產幅度卻相當於3個月的預定增產量。OPEC+在聲明中指，如果市場條件發生變化，這些增產計劃可能會暫停或撤回。

 

　　OPEC+此舉加大對市場供應的壓力，特別是在該集團內部有些國家長期未遵守生產配額的情況下。哈薩克就是其中的問題國家之一，該國在擴建其大型油田Tengiz的過程中，曾大幅超過生產上限。此次決定的背後是希望對這些國家施加壓力，迫使它們減少過度生產並履行補償承諾。此舉也正值特朗普政府加大對伊朗和委內瑞拉的制裁力度之際，OPEC+的增產可能有助於填補來自這些國家的原油供應缺口。

 

　　另外，沙烏地阿拉伯國家石油公司沙地阿美削減下月向亞洲客戶交付原油官方售價，其中旗艦阿拉伯輕質原油每桶售價對比阿曼/杜拜基準油價溢價1.2美元，按月下調2.3美元，降幅超出市場預期的1.8至2美元，亦為逾兩年來最大單月降幅。沙地阿美亦下調下月付運亞洲其他級別原油的官方售價，溢價降幅均為每桶2.3美元。

 

高盛下調今明兩年油價預測　警告有進一步下調可能性

 

　　高盛將今年布蘭特期油平均價格預測下調5.5%至每桶69美元，並將紐約期油價格預測下調4.3%至每桶66美元，以反映OPEC+供應增加的風險以及全球貿易戰可能引發經濟衰退。高盛同時將明年布蘭特期油平均價下調9%至62美元，紐約期油調低6.3%至59美元，並警告目標價有進一步下調的可能性，以反映經濟衰退的風險不斷增加。

 

　　高盛表示，目前預計今年石油需求每日僅增長60萬桶，低於此前預測的90萬桶；明年每日將增長70萬桶。

 

花旗：中石油股息率穩健兼潛在回購支持　升目標價至8.2元

 

　　不過，花旗近日發表研報，上調中石油2025至2026年每股盈利預測4%和6%，以反映年度合約修訂後更強勁的綜合天然氣盈利能力，並相應地將目標價由8元上調至8.2元，維持「買入」評級。該行認同管理層平衡發展可再生能源及非常規天然氣的策略，因其仍是長期天然氣需求強勁增長的主要受惠者。


　　花旗認為中石油可透過進一步提高派息捍衛2024財政年度的絕對每股派息，這應可緩解石油市場供過於求的憂慮。該行估計布蘭特油價每桶上漲1美元，以及人民幣兌美元每下跌1%，將令公司2025財政年度每股盈利分別增加2.1%/0.7%。該行認為中石油為中國石油股行業首選，由於其股息率穩健加上潛在回購支持。

 

植耀輝：油價缺乏利好因素支持　油股暫不宜買入

 

油股 | 特朗普關稅疊加OPEC+突襲增產，油價創4年低遭高盛降目標，三桶油齊急挫未宜沾手？

（耀才官網截圖）


　　耀才證券研究部總監植耀輝指，今輪油價下跌最主要因大家擔心經濟衰退及OPEC+增產，近日大家對前者關注度提高，但後者也不是甚麼新鮮事物，OPEC+之前已不斷延長減產期限，不過今次增產亦會令市場更擔心，油價必然下跌。雖然油股之前沒怎麼上升，但也只因油價之前表現已差，而中海油股價走弱更有自身因素，集團早前雖略為上調今年派息比率，但相比2022至2024年度提及一個固定派息金額，令不少投資者失望，自此油股表現已較差，再加上今日市況差及擔心經濟，油股跟跌合理。

 

　　植耀輝續指，由於經濟衰退陰霾存在，OPEC+成員國亦在某程度上加快產能以搶佔市場份額，油價似乎沒太多利好因素支持，故無論原油期貨或油股，暫都不建議考慮買入。其中中石化今日股價跌幅沒那麼大，只因其主要經營石油煉化業務，油價下跌可能會降低其煉化成本，但若經濟狀況差，其石油副產品需求也會下跌，故也不宜考慮。

 

　　中海油今日跌15.29%收報15.62元，中石油跌15.56%報5.32元，中石化跌8.29%報3.76元。

 

特朗普關稅疊加OPEC+突襲增產油價創4年低，三桶油齊急挫未宜沾手？

 

特朗普關稅疊加OPEC+突襲增產油價創4年低，三桶油齊急挫未宜沾手？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


其他油價／油股相關新聞：
《異動股》中海油、中石油齊挫１３％，紐油今早曾跌穿６０美元
中石油（００８５７）︰蔡勇因辭任公司監事職務，即日生效

《說說心理話》生死教育 | 禮儀師分享對生死的看法，修復遺體同時其實是修復家屬心靈► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

435.400

異動股

03081

價值黃金

70.840

異動股

02121

創新奇智

3.150

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 37,965.60
    -349.26 (-0.912%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,062.25
    -11.83 (-0.233%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 15,603.26
    +15.48 (+0.099%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.065
變動率︰-6.683%
較港股︰-1.57%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌39.928
變動率︰-7.471%
較港股︰-2.14%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌429.343
變動率︰-7.745%
較港股︰-1.39%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌292.702
變動率︰-8.098%
較港股︰-1.45%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌15.620
變動率︰-5.619%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌92.350
變動率︰-6.585%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌105.980
變動率︰-9.061%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.940
變動率︰-10.912%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升6.540
變動率︰+4.808%
AZN
AstraZeneca PLC
按盤價(USD)︰跌65.790
變動率︰-3.900%
BP
英國石油
按盤價(USD)︰跌27.170
變動率︰-4.264%
M
Macy's
按盤價(USD)︰跌10.850
變動率︰-4.657%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/04/2025 16:34 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：07/04/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/04/2025 16:34 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 435.400
  • 03081 價值黃金
  • 70.840
  • 02121 創新奇智
  • 3.150
  • 00581 中國東方集團
  • 1.050
  • 08172 拉近網娛
  • 0.022
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 28.800
  • 目標︰$52.00
  • 01508 中國再保險
  • 0.800
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 13.420
  • 目標︰$19.44
  • 00270 粵海投資
  • 5.690
  • 目標︰--
  • 02236 惠生工程
  • 0.242
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 73.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 101.300
  • 00700 騰訊控股
  • 435.400
  • 00388 香港交易所
  • 297.000
  • 00001 長和
  • 40.200
報章貼士
  • 06896 金嗓子
  • 3.910
  • 目標︰--
  • 00460 四環醫藥
  • 0.560
  • 目標︰$0.70
  • 03700 映宇宙
  • 1.200
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

07/04/2025 17:14  《盤後部署》恒指血洗三千點，特朗普強推關稅戰壓力增惟難收手

07/04/2025 18:30  【關稅戰】陳茂波︰金融體系仍穩健交易暢順，政府嚴防金融風險

07/04/2025 19:00  【關稅戰】梁鳳儀︰港股跌市有承托具韌性，券商保證金按時繳交

07/04/2025 11:35  《Ａ股焦點》華潤微跌8%，總裁辭職，核心技術人員降至12人

07/04/2025 16:12  【關稅戰】中國據報商討前置部分經濟刺激政策，以應對關稅衝擊

07/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５４億元，買小米沽阿里

07/04/2025 08:29  【大行炒Ｄ乜】大和降小米評級至買入，星展升中電信目標近兩成

07/04/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８６，一周拆息較上日升至２﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

關稅戰 | 恒指暴瀉三千點，陳茂波︰金融體系仍穩健交易暢順，政府嚴防金融風險新文章
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪 | 如無特別消息標普先看4800點，重點留意情景推演（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中央匯金穩市，滬指狂瀉7%，商務部召開美企圓桌會新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

立法會勞資矛盾表面化
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

全球最賺錢的色魔：Pantone 彩通配色系統建立標準公信力
人氣文章

Shopping What’s On

唔使買黃牛！啟德SOGO累積消費滿$3,000，即可換購謝霆鋒演唱會$1,380門票2張！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環五星酒店米芝蓮中菜Wine Pairing！酸辣海皇燴官燕、三蒜銀絲蒸龍蝦、紅糟鮮百合炒斑片，品嘗亞洲各地葡萄美酒
人氣文章

Art & Living

巴塞爾藝術展「⽣命對話 Every Wish Lasts」: 反思生死，踏上⼀趟自我內省的旅程
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

亞洲最佳女主廚炮製限定星級饗宴！蟶子皇魚子醬凍湯、低溫慢煮藍龍蝦尾、M9和牛黑咖哩，新派泰式風味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
司徒法正：張國榮走後10年，我竟然再次遇見了他！
人氣文章
42歲前港姐夜巿賣雞腳展現拼勁，不斷自我增值，成為心靈治療師新文章
人氣文章
手推輪椅上落斜坡石壆   必學安全五式，容易發力兼避震避跌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/04/2025
關稅戰 | 恒指暴瀉三千點，陳茂波︰金融體系仍穩健交易暢順，政府嚴防金融風險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

莫名其妙的反攻行動

07/04/2025 08:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處