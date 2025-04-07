油股 | 特朗普關稅疊加OPEC+突襲增產，油價創4年低遭高盛降目標，三桶油齊急挫未宜沾手？

美國總統特朗普上周公布對等關稅政策，中國隨即推出反制措施，包括也對美國進口商品加徵34%關稅，引發市場對全球貿易戰及經濟衰退的憂慮，加上石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)意外決定加速原油增產，5月起每日增加約41萬桶，遠高於原本計劃約14萬桶，高盛隨即下調今明兩年油價預測，國際油價上周五(4日)急挫逾半成，創下4年新低，全星期計跌約11%，今日(7日)於亞洲時段曾再跌逾4%。港股「三桶油」今日亦暴跌，中海油(00883)及中石油(00857)都插一成半，中石化(00386)亦跌約8%。油股在之前港股升浪中不見特別受惠，現時可否撈底？抑或仍未到吸納時候？

（Shutterstock）

中國推反制美關稅措施 市場憂經濟衰退減原油需求

在美國總統特朗普宣布對華加徵對等關稅次日，中國國務院關稅稅則委員會等多部門即連出七招反制，其中包括自4月10日12時01分起，對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅，市場憂慮環球經濟衰退，原油需求前景暗淡，牽動國際油價上周五創下4年新低，紐約期油一度低見每桶60.45美元，收市跌4.96美元或7.41%，報61.99美元。倫敦布蘭特期油低見每桶64.03美元，收市挫4.56美元或6.5%，報65.58美元。紐約期油今早亞洲時段更一度跌穿每桶60美元，最低報59.47美元。

摩根大通首席經濟學家Bruce Kasman於上周四(3日)表示，如果特朗普政府宣布對美國貿易夥伴徵收的關稅持續，將可能在2025年將美國乃至全球經濟推入衰退。他將今年全球經濟衰退可能性由40%上調至60%。他說，這次加稅的影響很可能透過報復、商業情緒下滑和供應鏈中斷等方式被放大。事隔一天，摩通再發表報告，預計美國經濟將在今年陷入衰退，預期在關稅的壓力下，實際GDP將出現萎縮，預計全年實際GDP成長率為-0.3%，低於先前預測的1.3%，經濟活動萎縮料將抑制招聘，並隨著時間的推移將失業率推高至5.3%。

OPEC+決定加速原油增產 5月起每日增加41.1萬桶

而在全球經濟不確定性加劇的背景下，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)於上周四決定加速原油增產，計劃在5月將總產量提高41.1萬桶/日。此次增產計劃涉及的國家包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、奈及利亞和阿曼。這些國家本來計劃在5月增產13.5萬桶/日，此次會議上決定的增產幅度卻相當於3個月的預定增產量。OPEC+在聲明中指，如果市場條件發生變化，這些增產計劃可能會暫停或撤回。

OPEC+此舉加大對市場供應的壓力，特別是在該集團內部有些國家長期未遵守生產配額的情況下。哈薩克就是其中的問題國家之一，該國在擴建其大型油田Tengiz的過程中，曾大幅超過生產上限。此次決定的背後是希望對這些國家施加壓力，迫使它們減少過度生產並履行補償承諾。此舉也正值特朗普政府加大對伊朗和委內瑞拉的制裁力度之際，OPEC+的增產可能有助於填補來自這些國家的原油供應缺口。

另外，沙烏地阿拉伯國家石油公司沙地阿美削減下月向亞洲客戶交付原油官方售價，其中旗艦阿拉伯輕質原油每桶售價對比阿曼/杜拜基準油價溢價1.2美元，按月下調2.3美元，降幅超出市場預期的1.8至2美元，亦為逾兩年來最大單月降幅。沙地阿美亦下調下月付運亞洲其他級別原油的官方售價，溢價降幅均為每桶2.3美元。

高盛下調今明兩年油價預測 警告有進一步下調可能性

高盛將今年布蘭特期油平均價格預測下調5.5%至每桶69美元，並將紐約期油價格預測下調4.3%至每桶66美元，以反映OPEC+供應增加的風險以及全球貿易戰可能引發經濟衰退。高盛同時將明年布蘭特期油平均價下調9%至62美元，紐約期油調低6.3%至59美元，並警告目標價有進一步下調的可能性，以反映經濟衰退的風險不斷增加。

高盛表示，目前預計今年石油需求每日僅增長60萬桶，低於此前預測的90萬桶；明年每日將增長70萬桶。

花旗：中石油股息率穩健兼潛在回購支持 升目標價至8.2元

不過，花旗近日發表研報，上調中石油2025至2026年每股盈利預測4%和6%，以反映年度合約修訂後更強勁的綜合天然氣盈利能力，並相應地將目標價由8元上調至8.2元，維持「買入」評級。該行認同管理層平衡發展可再生能源及非常規天然氣的策略，因其仍是長期天然氣需求強勁增長的主要受惠者。



花旗認為中石油可透過進一步提高派息捍衛2024財政年度的絕對每股派息，這應可緩解石油市場供過於求的憂慮。該行估計布蘭特油價每桶上漲1美元，以及人民幣兌美元每下跌1%，將令公司2025財政年度每股盈利分別增加2.1%/0.7%。該行認為中石油為中國石油股行業首選，由於其股息率穩健加上潛在回購支持。

植耀輝：油價缺乏利好因素支持 油股暫不宜買入

（耀才官網截圖）



耀才證券研究部總監植耀輝指，今輪油價下跌最主要因大家擔心經濟衰退及OPEC+增產，近日大家對前者關注度提高，但後者也不是甚麼新鮮事物，OPEC+之前已不斷延長減產期限，不過今次增產亦會令市場更擔心，油價必然下跌。雖然油股之前沒怎麼上升，但也只因油價之前表現已差，而中海油股價走弱更有自身因素，集團早前雖略為上調今年派息比率，但相比2022至2024年度提及一個固定派息金額，令不少投資者失望，自此油股表現已較差，再加上今日市況差及擔心經濟，油股跟跌合理。

植耀輝續指，由於經濟衰退陰霾存在，OPEC+成員國亦在某程度上加快產能以搶佔市場份額，油價似乎沒太多利好因素支持，故無論原油期貨或油股，暫都不建議考慮買入。其中中石化今日股價跌幅沒那麼大，只因其主要經營石油煉化業務，油價下跌可能會降低其煉化成本，但若經濟狀況差，其石油副產品需求也會下跌，故也不宜考慮。

中海油今日跌15.29%收報15.62元，中石油跌15.56%報5.32元，中石化跌8.29%報3.76元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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