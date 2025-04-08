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恒指高開329點收復兩萬關，科網股集體反彈領漲，內地救市

08/04/2025

恒指高開329點收復兩萬關，科網股集體反彈領漲，內地救市

 

　　恒指昨日暴跌超過3000點，創下歷史記錄，百分比跌幅已接近2008年金融海嘯時創下的近年記錄，盡管美國總統特朗普仍然堅持不收回對等關稅政策，更恫嚇要對中國額外加徵50%的關稅，但在中央匯金放話救市、央企集體出手支撐股價、以及美聯儲預計減息機會大增等利好因素下，恒生指數今早開報20157，反彈329點或1.7%，主板成交59.07億元。恒生中國企業指數報7387，升124點或1.7%。恒生科技指數報4547，升145點或3.3%。

 

　　中央匯金昨出手穩市，其表示將加大配置力度，充分發揮耐心資本、長期資本作用；國家金監總局表示，已優化保險資金比例監管政策，加大對資本市場和實體經濟的支持力度。

 

　　科網股帶頭升，網易(09999)高開6.8%，報144.4元，京東集團(09618)升6.49%，報134.6元，小米(01810)升5.76%，報38.55元，阿里(09988)升4.34%，報105.7元，百度(09888)升2.72%，報77.55元，騰訊(00700)揚1.24%，報440.8元。車股亦反彈，比亞迪(01211)升4%，報327.8元，理想汽車(02015)升3.62%，報83元。

 

　　國際油價繼續回落，中石化(00386)跌1.6%，報3.7元，領跌藍籌，惟中石油(00857)僅小幅低開0.38%，報5.3元，中海油(00883)更升1.79%，報15.9元。

 

　　公用概念昨日抗跌，今早則向下調整，港鐵(00066)低開1.39%，報24.8元，中電(00002)跌1.25%，報63元，煤氣(00003)跌1.07%，報6.45元，長江基建集團(01038)跌1.06%，報46.8元。

 

撰文：經濟通市場組

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