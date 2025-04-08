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恒指倒跌38點，六百點升幅全蒸發，阿里跌3%，藥明康德跌8%

08/04/2025

恒指倒跌38點，六百點升幅全蒸發，阿里跌3%，藥明康德跌8%

 

　　恒指昨日暴跌逾3000點後，盡管美國總統特朗普仍然堅持不收回對等關稅政策，更聲言若中國不撤回反制，要對中國額外加徵50%的關稅。但在中央匯金放話救市、央企集體出手支撐股價、以及美聯儲預計減息機會大增等利好因素下，恒生指數今早反彈，最多升逾600點，但午後升幅度逐漸收窄，現時更輕微倒跌，上午六百點升幅全蒸發。

 

　　現時，恒生指數報19790，跌38點或跌0.2%，主板成交近2801億元。國企指數報7293，升30點或升0.4%。恒生科技指數報4426，升24點或升0.6%。

 

　　科技股領跌，阿里(09988)跌2.8%，報98.5元，失守紅底股，為2月10日以來首次。聯想集團(00992)跌3.6%，報7.31元；比亞迪電子(00285)跌3.8%，報27.7元；舜宇光學科技(02382)跌3.8%，報53.3元；快手(01024)跌2.7%，報44.3元；騰訊(00700)跌0.9%，報431.4元。

 

　　藥明系及信義系走勢疲弱，藥明康德(02359)跌7.7%，報47.05元，為最大跌幅藍籌。其次是信義玻璃(00868)跌5.9%，報6.56元；藥明生物(02269)跌5.6%，報17.26元；創科實業(00669)跌4.7%，報70.4元；申洲國際(02313)跌4.5%，報45.05元；信義光能(00968)跌3.8%，報2.3元。

 

　　本地藍籌股同樣弱勢，恒生(00011)跌3.3%，報94.8元；中電(00002)跌2.6%，報62.15元；長和(00001)跌3%，報39元；港鐵(00066)跌2%，報24.65元。

 

　　即月期指新報19757，跌23點，低水33點。即月國指期貨報7277，升26點，低水16點。即月科指期貨新報4420，升15點，低水6點。

 

撰文：經濟通市場組

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