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股災後港股仍極波動，恒指午後曾急倒跌最終彈299點收市守兩萬

08/04/2025

股災後港股仍極波動，恒指午後曾急倒跌最終彈299點收市守兩萬

 

　　恒指昨日暴跌逾3000點後，盡管美國總統特朗普仍然堅持不收回對等關稅政策，更聲言若中國不撤回反制，要對中國額外加徵50%的關稅。但在中央匯金放話救市、央企集體出手支撐股價、以及美聯儲預計減息機會大增等利好因素下，港股早段作技術反彈返回兩萬以上，一度上升超過600點，惟午後恐慌情緒再度浮現，關稅敏感股集體挫，導致恒指升幅全銷甚至倒跌83點，但尾盤情緒又再被修復，最終在科網、內需板塊的支撐下，恒生指數全日收報20127，反彈299點或1.5%，守住兩萬關口，交投繼續熾熱，主板成交近4332億元。

 

　　恒生中國企業指數收報7430，升167點或2.3%。恒生科技指數收報4568，升166點或3.8%。

 

　　但留意，目前市場樂觀預計特朗普對等關稅政策「雷聲大雨點小」，最終方案可能是向全球所有貿易夥伴徵收10%關稅，以安撫資本市場及華爾街支持者，但假如特朗普及其MAGA陣營仍然一意孤行在4月9日落實原計劃，向全球化貿易體系宣戰，甚至還要向中國額外加徵50%的關稅，則很可能引發新一輪環球市場爆雷。

 

　　科網股帶頭升，京東集團(09618)反彈8.86%，報137.6元，網易(09999)漲7.47%，報145.3元，小米(01810)升6.72%，報38.9元，美團(03690)升4.69%，報140.6元，百度(09888)升4.11%，報78.6元，阿里(09988)升1.18%，報102.5元，騰訊(00700)揚1.15%，報440.4元。

 

　　中國國家主席習近平強調要充分釋放消費潛力，將提振消費、提高投資收益和擴大國內需求放在首位。出口前景堪憂更須扶持內需，蒙牛乳業(02319)漲5.23%，報18.9元，康師傅控股(00322)升4.86%，報12.94元，潤啤(00291)升4.67%，報25.8元。

 

　　周大福(01929)大升9.08%，報8.65元，領漲藍籌。

 

　　據報蘋果公司增加從印度供應鏈進貨以規避新關稅，蘋概股午後一度閃崩，但及後被修復，舜宇光學(02382)升2.08%，報56.55元，比亞迪電子(00285)軟0.52%，報28.65元。

 

　　作為中美關係磨心的藥明康德(02359)午後一度暴跌13%，但很快有買氣支持，股價全日跌4.41%，報48.75元，暫連跌4日累計跌幅29.55%；同系藥明生物(02269)跌2.52%，報17.82元，暫連跌5日累計跌幅34.12%。

 

　　信義玻璃(00868)跌4.45%，報6.66元，領跌藍籌。美聯儲減息機會急增，恒生(00011)跌3.57%，報94.55元，滙控(00005)軟0.95%，報72.7元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

 

撰文：經濟通市場組

 

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