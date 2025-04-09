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開市Go | 美對華累徵104%關稅，人幣急貶，恒指黑期挫千點

09/04/2025

要聞盤點

 

1、美國白宮確認將於美國東部時間周三（9日）起，對中國進口商品徵收104%關稅。中國亦於周三起對美關稅提高34%，以回應美國總統特朗普對等關稅。中國外交部回應稱，中方必將奉陪到底。美股三大指數先升後跌，道指開市後一度升最多1461點，其後反覆向下，道指收市倒跌320點，或0.84%，報37645.59點；標普500指數跌79.48點，或1.57%，報4982.77點；納指跌335.35點，或2.15%，報15267.91點。科技股普遍下跌，特斯拉(US.TSLA)跌4.9%。

 

2、中國金龍指數跌5%，五連跌兼創下逾半年來最低水平；恒指黑期現跌近1200點報約18800。

 

3、白宮確認將於北京時間今午12點01分起對中國加徵額外50%關稅，累徵104%關稅。但白宮發言人強調，如果中國主動聯絡，特朗普會展現出善意。另外白宮又指特朗普正優先與日本和韓國進行關稅談判，目前的對話非常積極。特朗普又指，歐盟必須購買3500億美元的美國能源才能獲得關稅減免。

 

4、離岸人民幣兌美元創11月美國大選以來最大跌幅，貶穿7.4水平。交易員對未來一周人民幣的看空程度達2022年以來之最。

 

5、中信証券等10家證券機構代表在上交所座談會上一致表示，堅定看好中國資本市場發展前景；另外中國誠通擬使用股票回購增持再貸款資金1000億元，增持上市公司股票。

 

5、國務院總理李強批評美方關稅政策，稱中國今年的宏觀政策充分考慮了各種不確定因素，也有充足的儲備政策工具，完全能夠對沖外部不利影響。

 

6、前美國財長薩默斯表示，關稅令經濟衰退概率超過五成，或導致約200萬人失業。高盛憂心美股陷入周期性熊市，預計美國經濟衰退概率為45%。

 

7、香港特區政府引進重點企業辦公室昨日（8日）舉辦第4批重點企業簽約儀式，當中包括理想汽車(02015)、百度(09888)、智慧互通、應脈醫療等。

 

開市Go | 美對華累徵104%關稅，人幣急貶，恒指黑期挫千點

 

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