恒指午後曾倒升200點，國家主席提出與周邊國家加強供應鏈合作
09/04/2025
據《路透》獨家消息，中國高層領導人最早將於今日召開會議，討論美國加徵關稅後如何提振經濟。另外，中央周邊工作會議4月8日至9日在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表講話。會議強調，與周邊國家深化發展融合，構建高水平互聯互通網絡，加強產業鏈供應鏈合作，並擴大交往交流，便利人員往來。市場憧憬中央救市，恒指午後收窄升幅之餘更一度倒升逾200點高見20342，現報20274，升146點或升0.7%，主板成交近3339億元。國企指數報7541，升110點或升1.5%。恒生科技指數報4695，升127點或升2.8%。
內需股受惠救市憧憬提早挾起；小米(01810)升6.2%，報41.3元；海底撈(06862)升5.6%，報17.02元；華潤萬象生活(01209)升4.9%，報35.2元；安踏體育(02020)升3.3%，報79.6元；美團(03690)升2.2%，報143.7元。
相反傳統經濟股及科技股仍未擺脫關稅憂慮；滙控(00005)跌2.1%，報71.15元；友邦(01299)跌6.7%，報49.6元；港交所(00388)跌0.4%，報297.4元；騰訊(00700)跌1.1%，報435.4元；阿里(09988)跌0.5%，報102元。
小米升逾7%，中國稱與周邊國家加強產業鏈供應鏈合作
小米(01810)現價升7.3%，報41.75元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅14.5%。該股成交約5.87億股，涉資235.78億元。
手機設備股部分倒升，舜宇光學科技(02382)升3.7%，報58.65元，比亞迪電子(00285)升1.6%，報29.1元，丘鈦科技(01478)升0.2%，報5.78元，惟瑞聲科技(02018)跌4.3%，報32.65元。
撰文：經濟通市場組
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