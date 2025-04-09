關稅戰 | 逾百企業響應撐市擬回購增持，股價表現各異可以點揀？

在貿易戰陰霾下市況動盪，中央匯金公司帶頭增持交易型開放式指數基金(ETF)，據內媒統計，至今已有近百間上市公司表示將回購或增持股份，單計「三桶油」母企增持規模已合共126億元人民幣，美的集團(00300)及紫金礦業則(02899)分別擬斥最多30億及10億元人民幣回購A股，中移動(00941)表示會擇機進行回購。不過，可能因市況仍然不穩，回購對股價支持作用大多不太明顯，應如何選擇？

（Shutterstock）

國資委：全力支持央企控股上市公司加大增持回購力度

《人民日報》昨日(8日)引述國務院國資委有關負責人表示，將全力支持推動中央企業及其控股上市公司主動作為，不斷加大增持回購力度，切實維護全體股東權益，持續鞏固市場對上市公司的信心，努力提升公司價值，充分彰顯央企責任擔當。同時，國務院國資委加大對央企市值管理工作的指導，引導中央企業持續為投資者打造負責任、有實績、可持續及守規矩的價值投資優質標的，為促進資本市場健康穩定發展作出貢獻。

而中國誠通昨日在官網發布消息稱，根據中國人民銀行、金融監管總局和中國證監會關於股票回購增持再貸款的相關規定，中國誠通擬使用股票回購增持再貸款資金1000億元人民幣，用於增持上市公司股票。中國誠通表示，作為國務院國資委的國有資本運營平台，中國誠通將始終以服務國家戰略為導向，發揮長期資本、耐心資本、戰略資本作用，堅定維護資本市場穩定運行，努力為中國經濟社會高質量發展做出積極貢獻。



中央匯金：已增持並將續增持ETF 內媒：回購潮傳遞積極訊號

中央匯金公司昨日發布公告稱，堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金(ETF)，未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。在資本市場，中央匯金公司素有「國家隊」的稱呼。中央匯金公司強調，將繼續發揮好資本市場「穩定器」作用，有效平抑市場異常波動，該出手時將果斷出手。



據內地媒體統計，至今已有近百間上市公司表示將回購或增持股份，內媒分析指，在當前市場環境下，多家公司齊發布回購，可增強投資者信心，同時體現上市公司積極應對市場變化、維護股東利益的責任擔當。此次回購潮亦為市場傳遞出積極訊號，彰顯A股資本市場的底蘊和信心。



「三桶油」母企擬增持AH股 共涉資最多126億人幣

渤中13-2油氣田（中海油網頁圖片庫）

其中中海油(00883)公布，公司已接到持股62.08%的實際控制人中國海洋石油集團的通知，基於對公司未來發展前景的信心和對資本市場長期投資價值的認可，為提振投資者信心，支持公司持續、健康、穩定發展，維護股價穩定，中國海油集團計劃於公告日起的12個月內增持公司A股和港股股份，擬增持金額累計不少於20億元人民幣，但不超過40億元人民幣。該等資金來自於中國海油集團的自有資金。中國海油集團及其一致行動人承諾，在是次增持計劃實施期間及法定期限內不減持所持有的公司股份。

中石油(00857)亦公布，接到持有82.62%股權的控股股東中國石油集團通知，基於對公司未來發展前景的信心，中國石油集團計劃於本公告日起的12個月內通過自身及其全資附屬公司增持公司A股及H股股份，擬使用的金額累計不少於28億元人民幣，不超過56億元人民幣，會綜合考慮市場波動、資金安排、境內外監管要求等因素，資金來自自有資金。

中石化(00386)則指，接到持股69.35%的控股股東中國石化集團通知，其於2025年4月8日通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式增持了公司1784.35萬股A股股份，約佔公司已發行總股份的0.01%。而中國石化集團基於對中石化未來發展前景的信心，計劃在未來12個月內增持A股及H股，擬增持金額累計不少於20億元人民幣，不超過30億元人民幣。資金來自自有資金及金融機構增持股票專項貸款。



美的紫金分別擬斥最多30億及10億人幣回購A股

另美的集團公布，擬於12個月內以集中競價方式回購公司A股股份，金額介乎15億元至30億元人民幣，回購價格每股不超過100元人民幣，回購數量介乎1500萬股至3000萬股，佔總股本0.2%至0.39%，回購股份將用於實施股權激勵計劃或員工持股計劃。



紫金礦業指，將在未來12個月斥資6億至10億元人民幣回購A股，估計涉及0.13%至0.22%股權，回購的A股股價上限為17元人民幣，會動用自有資金。而即將改名國泰海通的國泰君安(02611)指，建議在3個月內動用10億至20億元人民幣回購A股，資金來自自有資金。



中移動：將擇機進行回購 太保：正籌劃回購A股

（Shutterstock）

中移動表示，將在綜合考慮資本市場整體情況、符合監管規則的條件下，在有利於全體股東權益保護時，擇機進行回購。集團指，自A股上市以來，累計回購並注銷香港股份共1852.9萬股，合計金額約10.7億元。中國太保(02601)則指，提議以公司自有資金回購部分A股股票，用途包括維護公司價值及股東權益等，以提升公司長期價值。公司指，有關事項正在籌劃之中，將制定合理可行的回購股份方案。

另中煤能源(01898)表示，公司控股股東中國中煤能源集團計劃12個月內增持A股，總金額不低於5000萬元人民幣，不高於8000萬元人民幣，且增持數量不超過公司總股本的2%，將採用自有資金及自籌資金支付。中國神華(01088)則指，董事會已獲得股東會授予回購H股的一般性授權，公司將結合資本市場情況和內部制度管理要求，在必要情況下適時開展授權事項。集團又指，控股股東國家能源集團及其一致行動人沒有減持中國神華股份的意向和計劃。

郭家耀：暫不宜因回購消息貿然入市 油股可納觀察名單首選中海油

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，公司有回購計劃一定屬正面，但現時市場焦點放於貿易戰，暫時未能反映，相信當市場擔憂有所減輕，而上述公司繼續執行其回購計劃，應可於股價有正面反映。不過，暫時不要過分聚焦回購對股價的短期支持作用，因現時大家不是怕公司不回購，最主要仍受貿易戰消息影響，反而應視回購為一個長線有利因素。若想入市可等市況平靜下來，關稅戰出現一些轉機，到時才考慮會比因有這些回購消息貿然進場穩陣，現時則可將個別公司放於觀察名單，以便市況平靜後可即時作出反應，當中油股也可預早放於名單中，並以中海油為首選，因其過往業績及股價表現較突出，近期下跌主要受油價下滑影響，短期難逆市走強，但當形勢穩定，油價開始有些反彈，可優先留意。

值得一提，市場憂慮特朗普全面徵收關稅將引發全球貿易戰，油價持續承壓向下，紐約期油昨收市跌1.84%，報每桶59.58美元；布蘭特期油跌2.16%，報每桶62.82美元。中海油今日跌1.24%收報15.94元，中石油跌4.94%報5.2元，中石化跌1.31%報3.78元。美的集團則升4.18%報68.55元，紫金礦業升0.27%報14.84元，中煤能源升0.13%報7.57元，中國神華無升跌報30.9元，中移動升0.45%報79元，中國太保升1.21%報20.95元，國泰君安升1.31%報10.08元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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