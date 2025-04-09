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關稅戰 | 中方再反制，對美國進口商品加徵關稅稅率提高至84%

09/04/2025

　　國務院關稅稅則委員會發布公告，自4月10日12時01分起，調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號）規定的加徵關稅稅率，原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率由34%提高至84%。

 

關稅戰 | 特朗普加徵中國34%關稅，重溫大摩九大關稅高危港股

(iStock)

 

　　公告指，美國政府4月8日宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」的稅率由34%提高至84%。美方升級對華關稅的做法是錯上加錯，嚴重侵犯中國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制。

 

　　根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，中方調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施。

 

商務部:美方再加徵關稅是錯上加錯

 

　　中國商務部表示，中方在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施。美方徵稅措施嚴重違反世貿組織規則，此次再加徵50%關稅，是錯上加錯，突顯美方措施的單邊霸淩本質。中方將根據世貿組織規則，堅定捍衛自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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