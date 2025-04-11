港股 | 午市前瞻 | 貿戰不升級恒指可守兩萬關 國產晶片良率低盈利難增

美股周四顯著回吐，道指收跌2.5%，失守四萬點關；納指收跌4.3%，標普500指數低收3.5%。美國對華總關稅增至145%，同時對中港小額包裹關稅加至120%。恒指低開過百點後，走勢反覆。臨近中午收市前指數急升，恒生指數半日報20798，升116點或0.6%，主板成交超過1279億元。恒生中國企業指數報7745，升77點或1%。恒生科技指數報4894，升80點或1.7%。

（Shutterstock圖片）

曾永堅：中方未跟進反制暗示中美關稅有談判空間

特朗普貿易政策反覆無常，美股及亞太股市震盪，惟港股今日跌幅相對較小。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，雖然隔晚美國白宮證實，華府針對中國的關稅稅率實際已達145%，但目前為止仍未見中國升級反制，令市場對貿易戰進一步惡化的憂慮稍有舒緩。他指出，若中國未來數日仍不反擊加稅，說明中方在給美方下台階，兩國的關稅談判有迴旋空間，則恒指的初步支持位在20000關。反之，若中國進一步反制，或者貿易戰擴大到金融等領域，恒指或下探250天線（約19537點）。曾永堅直言，雙方關稅加徵到60%以上，即使未來推出更大數額的關稅反制實際意義不大，很多貿易活動已經無法進行，數額的提高更多是表明態度。

另外，曾永堅提到，美債是美國政府的「死穴」。美國目前債務高達36萬億美元，其中有9萬億美元今年上半年到期。他相信美國與其他國家關稅談判條款將涉及購買更多美國國債。對此，他建議投資者也可參考長期美債收益率走勢，若收益率回落緩解債市恐慌情緒，將對股市有利。

國產晶片良率低，即使海外晶片受阻也難改善盈利

中美貿易戰打得如火如荼，市場資金轉向押注國產替代概念，晶片自主研發概念再有炒作。曾永堅表示，晶片自主研發概念僅限於資金炒作，國產晶片與海外晶片仍有明顯差距。他指出，雖然中美貿易戰或會促使中國加快晶片全面自主自控進程，但目前中國晶片行業在技術、產能及行業分工等方面，仍較依賴美國企業，尤其是在GPU及5納米以下微晶片等方面技術未達標，至於在CPU、汽車晶片則有望取代海外晶片。

以中芯國際(00981)為例，他稱去年中芯營收增長，但盈利下降，說明良率低拖累成本效益。所以，未來即使在海外晶片無法流入中國等極端情況，帶動中芯因此而獲得更多市場份額，中芯的盈利也未必改善。另外，中芯在GPU生產方面也未達到規模效應。他預期，中芯在技術走勢上將受制於50天線（約48.77元）。

曾永堅補充，目前中美晶片貿易情況尚不算嚴峻，雖然中國提高了徵收美國晶片的關稅，但美國企業還可透過第三國轉口運輸繼續供應中國市場。但值得留意的是，中國取得海外晶片技術的窗口正不斷縮窄，外媒此前報道，美國發現中國晶片設計公司算能 (Sophgo) 的高端晶片被用在華為高階AI處理器內，供貨商台積電涉嫌違反美國出口管制規定，或遭天價罰款。

中芯股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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