  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 貿戰不升級恒指可守兩萬關 國產晶片良率低盈利難增

11/04/2025

　　美股周四顯著回吐，道指收跌2.5%，失守四萬點關；納指收跌4.3%，標普500指數低收3.5%。美國對華總關稅增至145%，同時對中港小額包裹關稅加至120%。恒指低開過百點後，走勢反覆。臨近中午收市前指數急升，恒生指數半日報20798，升116點或0.6%，主板成交超過1279億元。恒生中國企業指數報7745，升77點或1%。恒生科技指數報4894，升80點或1.7%。

 

（Shutterstock圖片）

 

曾永堅：中方未跟進反制暗示中美關稅有談判空間

 

　　特朗普貿易政策反覆無常，美股及亞太股市震盪，惟港股今日跌幅相對較小。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，雖然隔晚美國白宮證實，華府針對中國的關稅稅率實際已達145%，但目前為止仍未見中國升級反制，令市場對貿易戰進一步惡化的憂慮稍有舒緩。他指出，若中國未來數日仍不反擊加稅，說明中方在給美方下台階，兩國的關稅談判有迴旋空間，則恒指的初步支持位在20000關。反之，若中國進一步反制，或者貿易戰擴大到金融等領域，恒指或下探250天線（約19537點）。曾永堅直言，雙方關稅加徵到60%以上，即使未來推出更大數額的關稅反制實際意義不大，很多貿易活動已經無法進行，數額的提高更多是表明態度。

 

　　另外，曾永堅提到，美債是美國政府的「死穴」。美國目前債務高達36萬億美元，其中有9萬億美元今年上半年到期。他相信美國與其他國家關稅談判條款將涉及購買更多美國國債。對此，他建議投資者也可參考長期美債收益率走勢，若收益率回落緩解債市恐慌情緒，將對股市有利。

 

國產晶片良率低，即使海外晶片受阻也難改善盈利

 

　　中美貿易戰打得如火如荼，市場資金轉向押注國產替代概念，晶片自主研發概念再有炒作。曾永堅表示，晶片自主研發概念僅限於資金炒作，國產晶片與海外晶片仍有明顯差距。他指出，雖然中美貿易戰或會促使中國加快晶片全面自主自控進程，但目前中國晶片行業在技術、產能及行業分工等方面，仍較依賴美國企業，尤其是在GPU及5納米以下微晶片等方面技術未達標，至於在CPU、汽車晶片則有望取代海外晶片。

 

　　以中芯國際(00981)為例，他稱去年中芯營收增長，但盈利下降，說明良率低拖累成本效益。所以，未來即使在海外晶片無法流入中國等極端情況，帶動中芯因此而獲得更多市場份額，中芯的盈利也未必改善。另外，中芯在GPU生產方面也未達到規模效應。他預期，中芯在技術走勢上將受制於50天線（約48.77元）。

 

　　曾永堅補充，目前中美晶片貿易情況尚不算嚴峻，雖然中國提高了徵收美國晶片的關稅，但美國企業還可透過第三國轉口運輸繼續供應中國市場。但值得留意的是，中國取得海外晶片技術的窗口正不斷縮窄，外媒此前報道，美國發現中國晶片設計公司算能　(Sophgo) 的高端晶片被用在華為高階AI處理器內，供貨商台積電涉嫌違反美國出口管制規定，或遭天價罰款。

 

中芯股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

103.900

異動股

09639

榮利營造

0.670

異動股

01715

火山邑動國際控股

0.330

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 104.000
  • 09639 榮利營造
  • 0.670
  • 01715 火山邑動國際控股
  • 0.320
  • 00464 中國智能科技
  • 0.280
  • 01399 銳信控股
  • 0.182
股份推介
  • 06936 順豐控股
  • 35.200
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 47.050
  • 目標︰$50.00
  • 01599 城建設計
  • 1.360
  • 目標︰--
  • 02319 蒙牛乳業
  • 19.740
  • 目標︰$21.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 32.950
  • 目標︰$52.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 75.700
  • 00700 騰訊控股
  • 444.800
  • 00001 長和
  • 39.900
  • 00388 香港交易所
  • 313.800
  • 00981 中芯國際
  • 46.900
報章貼士
  • 02419 德康農牧
  • 41.150
  • 目標︰$44.00
  • 00857 中國石油股份
  • 5.270
  • 目標︰--
  • 01729 匯聚科技（一千）
  • 3.830
  • 目標︰$4.30
熱炒概念股
即時重點新聞

11/04/2025 14:09  【關稅戰】耶倫卸任後首度開腔，痛批關稅戰是「史上最糟自殘」

11/04/2025 13:46  【關稅戰】特斯拉中國官網暫停訂購Model S和X新車

11/04/2025 13:31  恒指午後升幅擴逾三百點，中芯飆近9%，吉利升逾7%

11/04/2025 12:45  《午市前瞻》貿戰不升級恒指可守兩萬關，國產晶片良率低盈利難增

11/04/2025 12:07  恒指半日升116點報20798，中芯飆9%，攜程挫半成

11/04/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒３３億元，買小米沽盈富基金

11/04/2025 08:30  【大行炒Ｄ乜】星展削申洲目標四成降評級，大和升比亞迪目標一成

11/04/2025 11:45  《財資快訊》美電升報７﹒７５７８，一個月拆息維持３﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 李偉傑：恒指下周或反彈至10天線！呢幾個板塊要小心……新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

霸王茶姬母企啟動美國IPO，集資最多32億元新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

油價 | FOCUS | 國際油價崩跌，OPEC+逆向增產藏權謀新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

西沙GO PARK Aqua水上活動中心：直立板跳島遊、獨木舟體驗與靚海景打卡位，寵物友善Cafe，附交通指南
人氣文章

Foodie What’s On

Sake Paring｜日本人氣清酒品牌 x 置地星級餐廳及酒吧 舉辦14場清酒大師班！
人氣文章

影視娛樂

「四叔」李兆基逝世｜4月27日香港殯儀館設靈，翌日舉行團體公祭，11位孫子女及曾孫名字曝光
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

Editor’s Pick：開箱Clé de Peau Beauté 全新黃金精華+SK-II新版小燈泡，轉季養膚必備！
人氣文章

Sex & Love

懷念哥哥的舊日時光：從張國榮的電影中拾起愛情哲理 ——「少一天，一個時辰，都不是一輩子。」
人氣文章

港女講男．妮洛

外型性格不及有車有樓！好男人真的有標準嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
黑色素癌 │ 67歲台灣名人陳文茜上月透露免疫治療失敗，最新診斷結果顯示奇蹟出現 新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
忽冷忽熱鼻敏感易發作，中醫教分辨鼻敏感與傷風感冒，按摩2大穴位 + 茶療紓緩不適
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2025 16:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2025 16:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2025 16:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/04/2025 15:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/04/2025
一周部署 | 李偉傑：恒指下周或反彈至10天線！呢幾個板塊要小心……
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 耶倫卸任後首度開腔，痛批關稅戰是「史上最糟自殘」

11/04/2025 15:40

關稅戰

特朗普亂加關稅，意欲何為？

11/04/2025 07:45

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處