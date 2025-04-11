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霸王茶姬母企啟動美國IPO，集資最多32億元

11/04/2025

霸王茶姬母企啟動美國IPO，集資最多32億元

 

　　內地茶飲連鎖店霸王茶姬母公司茶姬控股(Chagee Holdings)披露美國首次公開招股(IPO)細節，集團尋求發售1470萬份美國預托證券(ADR)股份，每份發行價介乎26至28美元，集資額最多為4.11億美元(32.05億元)，公司暫定4月14日當周定價及掛牌買賣。預計該股將在納斯達克全球精選市場交易，股票代號為CHA。該公司上市估值預料最多可達51億美元(397.8億元)。

 

　　霸王茶姬IPO由花旗集團、摩根士丹利、德意志銀行和中國國際金融有限公司主導。

 

　　茶姬創立於2017年，集團表示，其所有產品均在中國生產，跨境貿易並不是集團主業，但中國內地零售業務或受到關稅間接影響。集團去年錄得銷售額295億元人民幣，全球設有6000間分銷點，中國分銷點幾乎全部是以特許專利方式營運。

 

　　茶姬控股推進美國上市正是中美貿易戰升級之際，公司在招股文件中承認，貿易衝突進一步升級，可能打擊投資者對中國公司所發行證券的投資意欲。

 

撰文：經濟通採訪組

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