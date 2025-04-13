一周部署 | 中國公布今年首季GDP，關稅戰以來歐央首度議息

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

中美關稅惡戰遠未結束

美國總統特朗普的對等關稅大戰很可能淪為爛尾鬧劇，白宮日前宣布，由於大部分國家都表現了對關稅談判的誠意，所以把稅率控制在10%，以及暫緩三個月，但除了一個國家，那就是中國。儘管白宮矢口否認，但外界普遍認為特朗普的政策轉軚和周三（9日）的美債波動行情有關，雖然美聯儲被認為有能力作為吸收被中國抛售國債的守門員，但是美債事關美國聯邦政府財政的命門，其安全性是不可被質疑的，因此特朗普暫停和全球打關稅戰，順水推舟地又回到了中美貿易戰的主軸上。

目前中國面臨的總關稅達到145%，基本上和雙方經貿脫勾無異，據美媒《Politico》引述消息指，特朗普正優先與在對付中國上具有戰略意義的國家談判關稅協議，包括越南、印度、南韓和日本，盡快完成供應鏈取代是美國的優先事項，現在擺在市場上的只有三個問題。一、中美在短期內是否能啟動談判？二、中國斷鏈是否對美國物價造成顯著影響？三、其他國家是否會跟隨美國向中國加徵高額關稅？

中國公布首季經濟成績單

中國將在周三（16日）公布一系列重磅經濟數據，包括消費、工業生產、投資、失業率以及最焦點的第一季GDP增長數據，今年中國訂立GDP預期目標為增長5%左右，在內需不振、出口受挫的前景下，預計政府投資部分依然是支持經濟增長的火車頭。至於消費方面，雖然首兩個月的社會零售消費數據同比增加4%，表現優於預期，可是從CPI連續兩個月同比下跌的趨勢來看，消費強勁未必能持續下去，畢竟內循環不能僅靠冰雪經濟、《哪吒》等一兩個熱點來支撐。

加拿大歐元區即將議息

本周加拿大和歐元區都將議息，前者預計不減息，後者預計減息0.25厘。這是特朗普開打關稅戰以來其重要盟友首次議息，如果全球化供應鏈遭遇挑戰，通脹問題將會嚴重干擾到歐美各國的減息進程，而更悲觀的情況可能是出現滯脹，導致貨幣政策失效，所以各國為了防止關稅戰波及金融市場以至於經濟民生，理應保留一絲談判空間，適當管控風險。

國產汽車出口歐盟見曙光

歐盟委員會發言人表示，歐盟貿易專員謝夫喬維奇與中國商務部長王文濤通話時，雙方同意研究制定中國電動車最低售價。中國商務部較早時亦宣布，雙方立即開展電動車價格承諾談判。國產汽車有望被歐盟免除關稅，加上特斯拉據報在華停止進口車預訂，令汽車板塊上周五（11日）股價走強，然而市場仍然是炒作氣氛居多。如果歐盟同意設定最低售價，中國車企必然要提升價格至歐洲車廠可競爭水平，但如果中國本土品牌在同一或稍低價格線上和知名歐洲車企競爭，則其出海策略很難獲勝，再加上美國已經對中國徵收145%關稅，歐洲面對中國商品供應擠壓本土產業的壓力勢必更大，中歐貿易關係同樣不容樂觀。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

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