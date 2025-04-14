  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

傳意大利Aponte家族將成為長和出售港口主力買家

14/04/2025

　　長和(00001)早前暫緩出售巴拿馬港口計劃，《彭博》引述消息指，長和出售該批港口後，意大利航運巨頭Aponte家族的TiL將成為絕大部分港口的獨資股東，而貝萊德則會是巴拿馬港口的控股股東。

 

傳意大利Aponte家族將成為長和出售港口主力買家

 

　　報道引述消息指，在交易完成後，TiL將成為所有港口的唯一所有者，只有巴拿馬的兩個港口會由貝萊德控制。貝萊德的子公司Global Infrastructure Partners將擁有巴拿馬運河沿岸兩個港口的51%權益，而TiL將持有餘下49%的權益。消息指，巴拿馬港口約佔交易總價值的4%。一旦該交易完成，長和將淨賺逾190億美元現金。

 

　　消息透露，交易仍有待盡職調查、稅務和會計審查，以及港口所在地監管機構的批准。消息指，買方承諾維持港口的管理和現行運營規則不變，而相關考慮仍在進行中，包括財團的最終結構和所有權等細節可能仍會有變。

 

　　控制TiL的Aponte家族旗下MSC Mediterranean Shipping Co. 對上述消息不予置評。長和與貝萊德亦沒有即時回應。

 

　　報道引述消息指，貝萊德和新加坡政府投資公司GIC Pte共持有TiL約30%的少數股權。據該港口營運商網站資料，該公司在31個國家經營70多個貨櫃碼頭，包括即將啟動的項目。

 

　　消息又說，儘管該交易的競標者不到10間，但最終還是選擇了由Aponte家族支持的財團，部分原因是該家族是李嘉誠的老朋友，長和認為港口將由可靠的人管理。

 

撰文：經濟通採訪組

 

《說說心理話》生死教育 | 禮儀師分享對生死的看法，修復遺體同時其實是修復家屬心靈► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00316

東方海外國際

109.400

異動股

08179

百利達集團控股

0.035

異動股

01818

招金礦業

18.020

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00316 東方海外國際
  • 109.400
  • 08179 百利達集團控股
  • 0.035
  • 01818 招金礦業
  • 18.020
  • 08041 薈萃國際（控股）
  • 0.198
  • 03618 重慶農村商業銀行
  • 5.490
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 16.540
  • 目標︰$21.00
  • 06936 順豐控股
  • 36.500
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 48.000
  • 目標︰$50.00
  • 01599 城建設計
  • 1.410
  • 目標︰--
  • 02319 蒙牛乳業
  • 20.200
  • 目標︰$21.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 108.200
  • 00388 香港交易所
  • 334.000
  • 00700 騰訊控股
  • 454.000
  • 00005 滙豐控股
  • 78.500
  • 00001 長和
  • 41.100
報章貼士
  • 00564 鄭煤機
  • 12.520
  • 目標︰--
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.070
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 47.500
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

14/04/2025 17:00  《盤後部署》恒指五連升料試十天線，友邦百億回購有望重見上月高

14/04/2025 16:58  【關稅戰】官媒：美關稅政策反覆改，中方不理會非不反制更非示弱

14/04/2025 17:57  《中國要聞》人行據報向銀行發放黃金進口額外配額，滿足避險需求

14/04/2025 16:50  金管局：當港匯觸及強方兌換保證時，隨時準備賣出港元

14/04/2025 13:56  傳意大利Aponte家族將成為長和出售港口主力買家

14/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５７﹒８億元，買藥明生物沽快手

14/04/2025 08:33  【大行炒Ｄ乜】大摩升比亞迪目標四成，富瑞升舜宇評級惟降目標價

14/04/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７５６７，一周及兩周均稍升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生銀行宣布委任吳威為恒生中國行長，特首長子李文龍任副董事長新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國出口大增，美關稅豁免措施混亂，A股人幣齊揚新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

汽車股 | 中歐展開電動車價格談判車股普遍造好，比亞迪吉利發盈喜獲大行唱好可看高一線？新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

OpenAI對宮崎駿吉卜力工作室、版權、文化與藝術的原罪
人氣文章

玩樂 What’s On

復活節好去處2025｜啟德AIRSIDE 5米高Cinnamoroll吹氣裝置及波波池，限量精品與主題美食
人氣文章

陶冬天下．陶冬

關稅戰的下半場，是債務重組
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

Tudor W&W 2025錶展焦點：Black Bay 58披上酒紅新裝、Black Bay 68大錶面展現時尚風格！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環意大利餐館初入選亞洲50最佳餐廳！豬蹄凍三文治、皮埃蒙特小牛扒、手工紅蝦魚湯貝殼意粉，品嘗意式傳統家庭菜
人氣文章

Art & Living

回顧昔日留法藝術時光！展覽「玩·具：賀慕群百年回顧展」：賀慕群和巴黎大茅屋傳奇
健康好人生 Health Channel
人氣文章
梁齊昕逝世 │ 前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲，社交平台證實死訊：走得很突然，排除自殺可疑
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
68歲菲律賓鋼鐵大王郭從願被綁架撕票，生前疑遭殘忍虐待，家屬曾支付2900萬贖金新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2025 21:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/04/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/04/2025
恒生銀行宣布委任吳威為恒生中國行長，特首長子李文龍任副董事長
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 避戰之選：美暫豁免智能電話及電腦等關稅，蘋概股及...

14/04/2025 13:25

關稅戰

關稅戰的下半場，是債務重組

13/04/2025 14:03

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處