傳意大利Aponte家族將成為長和出售港口主力買家

長和(00001)早前暫緩出售巴拿馬港口計劃，《彭博》引述消息指，長和出售該批港口後，意大利航運巨頭Aponte家族的TiL將成為絕大部分港口的獨資股東，而貝萊德則會是巴拿馬港口的控股股東。

報道引述消息指，在交易完成後，TiL將成為所有港口的唯一所有者，只有巴拿馬的兩個港口會由貝萊德控制。貝萊德的子公司Global Infrastructure Partners將擁有巴拿馬運河沿岸兩個港口的51%權益，而TiL將持有餘下49%的權益。消息指，巴拿馬港口約佔交易總價值的4%。一旦該交易完成，長和將淨賺逾190億美元現金。

消息透露，交易仍有待盡職調查、稅務和會計審查，以及港口所在地監管機構的批准。消息指，買方承諾維持港口的管理和現行運營規則不變，而相關考慮仍在進行中，包括財團的最終結構和所有權等細節可能仍會有變。

控制TiL的Aponte家族旗下MSC Mediterranean Shipping Co. 對上述消息不予置評。長和與貝萊德亦沒有即時回應。

報道引述消息指，貝萊德和新加坡政府投資公司GIC Pte共持有TiL約30%的少數股權。據該港口營運商網站資料，該公司在31個國家經營70多個貨櫃碼頭，包括即將啟動的項目。

消息又說，儘管該交易的競標者不到10間，但最終還是選擇了由Aponte家族支持的財團，部分原因是該家族是李嘉誠的老朋友，長和認為港口將由可靠的人管理。

撰文：經濟通採訪組

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