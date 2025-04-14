汽車股 | 中歐展開電動車價格談判車股普遍造好，比亞迪吉利發盈喜獲大行唱好可看高一線？

歐盟和中國同意研究為中國製電動車設定最低價格，以取代歐盟去年加徵的關稅，有消息指雙方團隊已就相關談判開始接觸，刺激車股今日(14日)普遍上升，其中比亞迪(01211)及吉利汽車(00175)日前先後發盈喜，料首季盈利分別升最多1.2倍及2.7倍，獲大行唱好，股價均已連升5日，或可看高一線，應如何部署？

（比亞迪汽車官網截圖）



中歐研為華電動車設最低價以取代關稅 已就談判開始接觸



歐盟執委會發言人上周四(10日)表示，歐盟和中國已同意研究為中國製造的電動汽車設定最低價格，以此取代歐盟去年加徵的關稅。歐盟發言人指，歐盟貿易執委謝夫喬維奇曾與中國商務部部長王文濤進行了交談，同意展開相關研究。中國商務部在一份聲明中表示，雙方將立即開展電動汽車價格承諾談判，以及討論中歐汽車產業投資合作問題。至昨日(13日)下午，根據「玉淵譚天」消息，中歐雙方團隊已就電動車談判開始接觸。



歐盟去年10月起，針對中國電動車徵收最高45.3%關稅。目前歐盟對比亞迪汽車加徵17%的關稅，吉利和上汽(滬:600104)分別面臨18.8%和35.3%的關稅，都是在10%的歐盟標準汽車進口關稅基礎上加徵的。德國汽車工業協會對中歐之間的磋商表示歡迎，稱這些關稅是一個「錯誤」，並主張通過磋商解決問題。

中汽協：3月新能源車銷量周比增40% 出口增26.8%

另外，中國汽車工業協會近日公布，今年3月中國汽車產銷分別完成300.6萬輛和291.5萬輛，環比分別增長42.9%和37%，同比分別增長11.9%和8.2%。其中，新能源汽車產銷分別完成127.7萬輛和123.7萬輛，同比分別增長47.9%和40.1%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的42.4%。1至3月中國汽車產銷分別完成756.1萬輛和747萬輛，同比分別增長14.5%和11.2%，增速較1至2月分別收窄1.7和1.9個百分點。其中，新能源汽車產銷分別完成318.2萬輛和307.5萬輛，同比分別增長50.4%和47.1%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的41.2%。



出口方面，3月汽車出口50.7萬輛，環比增長14.9%，同比增長1%。其中，新能源汽車出口15.8萬輛，環比增長20.1%，同比增長26.8%。1至3月，汽車出口142萬輛，同比增長7.3%。其中，新能源汽車出口44.1萬輛，同比增長43.9%。

比亞迪料首季純升最多1.2倍 獲大摩及大和上調目標價

比亞迪日前公布今年第一季業績預告，預計純利錄85億至100億元人民幣，按年升86.04%至118.88%。摩根士丹利發表研報，預計比亞迪將憑藉其品質、創新速度和規模優勢，在行業整合中贏得全球市場份額，預計到2025年公司將為全球電動汽車增長貢獻30%以上，其不斷增強的全球影響力、具有成本競爭力的產品以及強勁的資產負債表等，將使公司蓬勃發展，上調H股目標價43%，由307元升至438元，A股目標價亦升42%，由305元人民幣升至433元人民幣，A股和H股評級均從「與大市同步」上調至「增持」。

大和指，基於海外擴張及合資品牌市佔率提升，對比亞迪2025至2027年銷量增長前景保持高能見度，根據管理層2025年550萬輛銷量指引，將其2025至2026年銷量預測上調5%至550至630萬輛，並同步上調2025至2026年純利預測10%。因公司未有在美銷售新能源乘用車，公司直接受中美貿易摩擦影響有限。2025年海外銷量目標80萬輛。憑藉DM-i混動系統在中國市場的成功驗證，該行看好其插電混動車型在完成歐盟及拉美認證後，成為海外擴張關鍵動力，將目標價由431元上調至484元，重申「買入」。

摩通稱，比亞迪初步業績勝預期，管理層預計全年每輛車的平均利潤為1萬元人民幣，該行認為該指引保守，預期今年每輛車的平均利潤可達1.05萬元人民幣。另外，美國加徵關稅或導致全球經濟疲弱，汽車需求放緩將影響中國汽車出口，但料中國OEM在美國以外的海外市場的擴張速度不會放緩，予比亞迪目標價600元，評級「增持」。

吉利料首季純利升最多2.7倍 花旗：勝市場預期予目標價26元

（吉利汽車官網截圖）



吉利汽車公布，會計政策變更自今年1月1日起生效，預期首季會計政策變更前溢利為116億至123億元人民幣，按年升6.4至6.9倍，而會計政策變更後溢利為52億至58億元人民幣，按年升2.2至2.7倍。花旗發表研報指，撇除潛在匯兌收益後，預期吉利第一季潛在淨利潤約為33億至35億元人民幣，符合該行預期，但高於市場預期。由於吉利「銀河」品牌提升了集團整體營運槓桿和利潤率趨勢，而本年至今的汽油車業務盈利穩健，配合集團的庫存控制和銷售組合改善，估算集團首季每輛車淨利潤約為5000元人民幣，按年升47%，維持「買入」評級，目標價26元。



摩根士丹利稱，剔除一次性外匯影響後，吉利首季度淨利潤介乎32億至35億元人民幣，按年增長105%至124%，意味每單位淨利潤為4500至5000元人民幣，基本符合市場對其首季業績的預期。預計吉利股價表現可能在很大程度上取決於「銀河」系列的銷售勢頭，該系列在首季累計銷量達到約26萬輛。另外，吉利近期推出「銀河星耀8 EM」插電式油電混合車，預計這將為次季企業銷售及盈利提供顯著推動力，予目標價21元及「增持」評級。

溫傑：比亞迪短線走勢料跟大市 吉利現價值博率不高

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，大部分中國車廠都沒有出口美國，比亞迪最多但佔比很小，其實沒有多少家中國車廠「走出去」，最主要是比亞迪，所以美國關稅對汽車製造商影響不算最大，惟對汽車零部件影響較大，因零部件不是直接出口，會供應給日本及歐洲車。而中歐展開電動車價格談判對於比亞迪是好消息，近期股價也彈得犀利，4月9日最低見過309.8元，現時已升至375元，另比亞迪於4月25日才正式公布業績，但4月8日已發了盈喜，炒起了股價並補了裂口，往後唯一要看5月初公布的4月銷售數據，如數據佳再配合市況，可能升至400元，但要留意400元是三頂位置，若升至其上宜先食胡。另一大問題是，比亞迪要十幾廿萬元才買到一手，若一日未將股份拆細，短期料於350至400元上落，現價正處於該區間中間，發了盈喜後就再沒有業績消息，短線料跟大市上落。

溫傑又指，吉利現時才買入同樣太遲，今日升得更多，並形成十宇星，又已補了裂口，現已升近17元，過去一年此價位已不算低，以現時市況恐難再飆升；若看周線圖，最高為2月28日那個星期見過19.44元，但當時港股也升至高位，除非吉利往後業績很好，或者大市可升至24800點(短期相信不太可能)，否則吉利憑甚麼可炒上19元？而經今日再飆逾4%後，值博率又稍下跌。

汽車股今日普遍造好，比亞迪升1.95%收報376元，吉利升4.16%報16.54元，理想汽車(02015)升2.94%報92.8元，小鵬(09868)升6.78%報81.1元，蔚來(09866)升6.91%報27.85元，廣汽(02238)升2.82%報2.92元，長汽(02333)升1.32%報12.26元，東風(00489)升3.1%報4.33元，惟小米(01810)跌2.37%報44.55元，零跑(09863)跌5.96%報47.35元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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