開市Go | 美啟半導體與藥品進口調查，研暫免汽車關稅留意車股

要聞盤點

1、美股三大指數收市報升，美國總統特朗普表示，未有宣布任何關稅豁免，只是將部分消費電子產品轉移到另一個關稅類別。道指收市報升312點，或0.78%，報40524點；標普500指數升42點，或0.79%，報5405點；納指升107點，或0.64%，報16831點。金龍中國指數升3.2%。日經期貨截至上午8時04分升110點。

2、美國政府對半導體和藥品啟動232調查，這是朝加徵關稅邁出的重要一步。特朗普暗示，可能對進口汽車及零組件提供短暫的關稅豁免，讓車企有更多時間在美國建立生產設施。

3、美國財長貝森特淡化近期美債拋售的影響，否認外國政府正在大量出售美國國債。他強調，美國財政部擁有包括回購在內的多種工具，能應對任何必要情況。

4、美國聯儲局理事沃勒表示，特朗普的關稅政策對通脹的影響可能是「短暫」的。如果關稅造成的影響程度較小，聯邦公開市場委員會（FOMC）可能會在今年稍晚進行減息。

5、中國國家主席習近平訪問越南期間，中越兩國簽署了45項協議。習近平呼籲越南與中國一道，反對單邊霸凌行徑。

6、英偉達響應特朗普關於製造業回歸美國的號召，計劃在未來四年內在美國生產最多5000億美元的AI設備，合作夥伴包括富士康和緯創資通等企業。

7、俄烏停火談判進展緩慢，特朗普再次指責烏克蘭總統澤連斯基對戰爭負有責任。

8、前美國財長耶倫認為，中國不太可能拋售所持有的美國國債，因為此舉可能推高人民幣匯率，並對美債和全球金融穩定帶來衝擊，最終也會損害中國自身利益。

9、金管局公布，3月份外滙基金的境外資產減少240億元，至34159億元。

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