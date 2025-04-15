美股 | 特朗普關稅戰稍緩，道指升逾300點

美國總統特朗普將智能手機、電腦和其他電子產品暫時排除在對等關稅範圍之外，同時又暗示可能豁免25%汽車零組件關稅。美股三大指數周一（14日）收市報升。

道指收市報升312.08點，或0.78%，報40524.79點；標普500指數升42.61點，或0.79%，報5405.97點；納指升107.03點，或0.64%，報16831.48點。

特朗普稱對產自中國的智能手機、電腦、晶片等電子產品豁免對等關稅，推動蘋果收升2.2%；特斯拉基本持平；Meta跌2.2%；亞馬遜跌1.5%。

另外，美國總統特朗普表示，正研究豁免進口汽車和零部件關稅，以便讓汽車公司有更多時間在美國建立生產基地。消息刺激汽車股向上，通用汽車升3.5%，福特汽車升4.1%，Stellantis升5.7%。

美匯一度跌至99.209

美匯指數連續第五天下跌，日內一度跌至99.208，為2022年4月以來的最低水平，之後重上100關口，但隨後反覆回落，下跌0.21%，報99.577。

美元兌日圓一度下跌0.93%至143.24，逼近自2024年9月以來的低點，跌幅之後略為收窄至0.31%，報142.996。歐元兌美元日內微跌0.14%，報1.13421。

紐約期金跌0.65%，報每盎司3223.28美元。現貨黃金日內一度刷新歷史高位至3245.84美元。

美國宣布對中國電子產品實施關稅豁免後，政策緩和了關稅戰的緊張局勢，刺激整體市場氣氛。紐約期油升0.55%，報每桶61.24美元；布蘭特期油升0.49%，報每桶65.08美元。

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