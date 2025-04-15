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港股 | 午市前瞻 | 恒指後市走向看21500點 美晶片調查對華影響小

15/04/2025

　　美國關稅政策朝令夕改，層出不窮。總統特朗普宣布豁免智能手機及電腦等零件關稅，美國科技股一度強勁反彈，但隨後又預告將有針對半導體和晶片等的關稅措施，美股收市升幅收窄。恒指高開186點已見上午最高點，開市後指數掉頭向下，恒生指數半日報21457，升40點或0.2%，主板成交近1088億元。恒生中國企業指數報7974，升8點或0.1%。恒生科技指數報4969，跌45點或0.9%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指後市走向看21500點 美晶片調查對華影響小

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：若本周突破21500點後市仍樂觀

 

　　恒指今日開市即站上十天線（約21388點），惟上升動力不足，及後反覆向下。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指連升5日，累計升幅約1600點，相較於4月7日的跌幅已反彈一半，料後市走勢呈上落格局。他指出，最近特朗普關稅口風轉變，舒緩了市場對中國外貿前景的擔憂，正面情緒持續發酵。若本周能收高於21500點收市，後市仍樂觀；否則是次反彈浪料將結束。至於支持位方面，雖然恒指連續兩天位於百天線（21229點）上方，但尚未形成支持力，初步的支持力在整數關21000點。

 

美國收入佔比下降，美方半導體進口調查實際影響小

 

　　美國商務部在兩份通知中表示，已開始根據《貿易擴張法》第232條調查半導體和藥物進口對美國國家安全的影響。分析指出，此舉是朝著加徵關稅邁出決定性的一步。另外，特朗普表示，他將在未來一周宣布進口半導體的關稅稅率，強調不容許美國在相關產業受制於「像中國般的敵對貿易國家」。受消息影響，晶片股今日受壓。

 

　　聶振邦表示，中國出口到美國的晶片數量已明顯減少，相關消息只是在情緒上不利股價，但是對晶片股基本面影響可控。他解釋，以中芯(00981)為例，美國的收入佔比僅佔去年收入的12%，相較於2021年25%的收入佔比大幅回落。聶振邦直言，在半導體領域，目前的情況是中國更希望從美國進口高端晶片，而非希望大規模出口晶片到美國，因此相關關稅對台積電等晶片公司影響更大。他預期，按照特朗普的慣例，第一次公布的半導體行業關稅稅率將較高，隨後再依據談判程度減少。相較於公布的稅率數值，目前市場更關注未來實際執行的稅率，屆時市場的震盪才會擴大。

 

　　就晶片股而言，聶振邦表示，從業務發展的中長線來看，晶片股值得看好。但目前研發成本較高，中芯、華虹半導體(01347)市盈率約一百倍或以上，反映利潤空間不高。若投資者資本有限，選擇晶片股未必有吸引力，相對而言，大型中資科技股的投資價值更高。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指後市走向看21500點 美晶片調查對華影響小

中芯股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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