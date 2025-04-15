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關稅戰 | 滙豐研究削內地三大指數預測，長線看好薦買10隻股

15/04/2025

　　滙豐環球研究指出，受關稅戰升級影響，料滬深300指數盈利受拖累影響由原先預測的3%至4%，加劇至5%至7%，惟相關情況仍然波動且隨時快速改變。

 

關稅戰 | 滙豐研究削內地三大指數預測，長線看好薦買10隻股

（資料圖片）

 

　　根據最新情況，該行分別削減上證綜合指數、滬深300指數及深證成份指數目標5%至8%，至今年底目標分別為3600點、4300點、11500點，但仍較現水平有約11%至17%的潛在升幅，維持內地股市長線仍具韌性的觀點不變，予醫療板塊看法「增持」；工業板塊「中性」；持續偏好非必需性消費及資訊科技板塊。

 

　　該行推介5個投資主題及10隻股份，均予「買入」評級，包括高息股推介康師傅(00322)及江蘇銀行(滬:600919)；科技自主主題推介北方華創(深:002371)及金山辦公(滬:688111)；消費復甦主題推介華潤啤酒(00291)及伊利股份(滬:600887)；邁向國際化主題推介小米(01810)及思源電氣(深:002028)；創新提升主題，推介翰森製藥(03692)及九號公司(滬:689009)。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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