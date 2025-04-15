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LME宣布首批4家香港倉儲設施核准名單，料三個月後投入營運

15/04/2025

　　港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所（LME）宣布，已批准四家位於香港的LME核准倉儲設施。此前，LME已於2025年1月20日批准香港成為LME交割地點。

 

LME宣布首批4家香港倉儲設施核准名單，料三個月後投入營運

（資料圖片）

 

　　四家倉儲設施分別由三間倉儲營運商營運，包括GKE Metal Logistics Pte Ltd（本地合作夥伴：華潤物流（潤發倉碼）有限公司，獲准存儲的金屬包括鋁合金、原鋁、銅、鎳、鉛、錫和鋅，共有兩個核准倉儲設施。

 

　　另外，Henry Diaper & Co. Ltd（本地合作夥伴：中國外運（香港）倉儲有限公司），獲准存儲的金屬包括鋁合金、鉛、錫和鋅。PGS （East Asia）Pte Ltd（本地合作夥伴：豐豪供應鏈（香港）有限公司)，獲准存儲的金屬包括鋁合金、原鋁、銅、鎳、鉛、錫和鋅。

 

　　新的核准倉儲設施已經通過運輸及物流標準驗收，預計三個月後正式投入營運，開始接收及儲存LME認可交額品牌金屬。

 

　　港交所集團行政總裁陳翊庭說，非常歡迎首批四家位於香港的倉儲設施獲批成為LME核准倉儲設施。中國是世界上最大的金屬消費國，香港是中國的門戶市場，在倉庫運營商、倉庫業主及金屬行業的大力支持下，這些倉儲設施將把LME的全球網絡延伸至香港，這將有助於培育香港大宗商品交易生態圈，推動香港發展成為區內的大宗商品交易中心。

 

　　她指出，這些倉庫將成為連接中國現貨金屬市場與LME國際定價的關鍵紐帶，為市場參與者開闢新的機遇。港交所將會繼續與LME及持份者緊密合作，推動香港大宗商品市場的發展，也期待更多香港的倉儲設施成為LME核准倉儲設施。

 

　　LME行政總裁張柏廉表示，在宣布香港成為LME交割地點後，能夠如此迅速地核准首批倉儲設施，這對LME來說是一個激動人心的進展。衷心感謝倉儲公司及合作夥伴的大力支持，以及金屬行業對LME香港倉儲業務的熱切關注。香港目前已具備充分的條件進一步發展成為全球主要金屬市場，同時作為企業進入中國內地市場的最佳門戶。這將會進一步鞏固香港作為國際金融、貿易和物流中心的重要地位。

 

許正宇歡迎LME批准首批香港認可倉庫，將向其他申請者提供協助

 

　　財經事務及庫務局局長許正宇今日表示，歡迎港交所的全資附屬公司倫敦金屬交易所（LME）批准首批3個在香港設立認可倉庫的申請，當中涉及4個倉庫。他指出，有關決定可進一步推動本港大宗商品市場的發展，鞏固香港作為國際金融、航運及貿易中心的地位。

 

　　政府了解有其他業者正申請成為倫敦金屬交易所許可倉庫，相關政策局和部門會繼續與相關業者保持溝通，並就技術事宜提供適當協助。

 

　　許正宇說，倫敦金屬交易所今年1月將香港納入為其全球倉庫網絡內的許可交付地點，並開始接受倉庫營運商申請許可，以儲存倫敦金屬交易所註冊品牌的金屬。在短短數月內已有首批申請成功獲批，見證政府和業界在發掘新增長點的努力，亦讓倫敦金屬交易所認可的倉庫營運商與本地倉庫業者可趁早開始建立運作。

 

　　他續說，行政長官在去年《施政報告》中提出發掘新增長點，而建立大宗商品交易生態圈正是鞏固提升香港國際金融中心地位的新切入點。在香港增設倫敦金屬交易所許可倉庫，可為區內相關金屬交易提供便捷、具成本效益和安全的交割途徑，不但有助匯聚相關企業落戶香港，作為國際大宗商品交易、倉儲交割、航運物流、風險管理等運作中心，更可促進期貨等金融交易發展，為鞏固香港國際金融中心地位注入新動能。他希望獲批准的倉庫可盡快投入服務，並期望有更多業者成功獲批成為許可倉庫，助力本地大宗商品交易相關服務蓬勃發展。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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