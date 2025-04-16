高盛削本地銀行盈測，降中銀香港及東亞評級及目標價

高盛發表研究報告指，相比滙豐及渣打等區域銀行分別對25%及10%的收益資產進行對沖，香港本地銀行普遍持有大量未對沖的港元及美元帳簿，該行料美聯儲今年將減息五次，此舉增加了本地銀行的下行風險。此外，該行已因美國加徵關稅而下調香港GDP預測。基於下調淨息差預期及上調信貸成本，該行將香港銀行2025-2027財年每股盈利預測分別平均下調14%、19%及15%。盈利預測下調中約85%源於淨息差因素，其餘來自撥備增加，認為市場共識尚未充分反映聯儲局五次減息的情境。

該行表示，考慮到本地樓市料持續低迷，且境外利率高於境內，削弱企業在港融資意願，故該行並未上調貸款增長預期，而銀行估值過去十年持續回落，現時似乎已見底，但在貸款增長疲軟與盈利能力下降的環境下，該行業以難獲得重大估值重估。

該行表示，將中銀香港(02388)評級從「買入」下調至「中性」，因其股價對於其新目標價已無上行空間；同時將東亞銀行(00023)從「中性」降至「沽售」，維持匯控(00005)「買入」評級，並指東亞相比同業，東亞的內地貸款佔比更高，而香港住宅按揭業務比例較低，後者在增長表現方面跑贏同行，亦指東亞的貸款帳簿風險較高。

撰文：經濟通採訪組

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