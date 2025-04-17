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巴拿馬港口 | 華爾街日報：長和售海外港口交易，意買家有意剝離巴拿馬港口部分

17/04/2025

巴拿馬港口 | 華爾街日報：長和售海外港口交易，意買家有意剝離巴拿馬港口部分

 

　　此前有外媒報道，長和(00001)擬出售非中國港口資產交易的買家將由意大利航運巨頭阿龐特家族的TiL主導，以淡化美資貝萊德角色。而據《華爾街日報》最新報道，阿龐特家族考慮推進長和大部分海外港口的交易，但剝離最具爭議的巴拿馬港口交易。中方此前多番施壓，阻止長和向貝萊德牽頭財團出售巴拿馬港口業務。

 

　　長和出售海外港口交易目前仍處於獨家談判窗口期內，報道引述消息指，相關討論正在雙軌並行，而剝離巴拿馬港口最終將需要達成一項新協議。貝萊德CEO此前曾對媒體表示，他有信心就巴拿馬港口出售交易找到解決方法。報道引述知情人土表示，該交易的全球部分可能在三到大個月內完成，不過涉及巴拿馬港口的部分可能需要長達一年的時間。

 

　　報道指，如果交易完成，阿龐特家族現有的港口運營商TiL將獲得長和兩個巴拿馬港口的49%的股份，至於貝萊德旗下基礎設施投資機構Global Infrastructure Partners將獲得51%持股，美國總統特朗普此前宣揚昌河出售港口交易將讓美國重新控制有關巴拿馬碼頭。

 

撰文：經濟通市場組

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