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中概回流 | 美國擬施辣招嚇「退」中概股 精選Q&A一文睇晒

22/04/2025

 

　　中概股審計問題以前一直是中美爭拗的一大要項，直至2022年中美談判過後，央企國企紛紛退市，未退市民企則容許美國人員來港審查會計底稿，中概股退市風險首次拆彈。但特朗普年初重掌白宮以來再次攪動全球經濟，大徵關稅之餘近日更重提推進中概股除牌。

 

　　美國參議院日前以52票對44票的結果確認了阿特金斯(Paul Atkins)的美國證交會主席任命，據外電消息指他大有可能在上任後便會正式提出讓中概股除牌的計劃。高盛報告指出，包括拼多多、唯品會等在內的27家中國公司正在考慮在香港上市。

 

中概回流 | 美國擬施辣招嚇「退」中概股 精選Q&A一文睇晒

 

以第二上市形式來港上市有甚麼優勢？

 

　　普遍市場預期中概股將加速回流港股，以免遭逼令退市後喪失上市地位，其中拼多多、唯品會及好未來等一直未有回流中港股市的大型股份被視為最高危。2021年會計底稿危機爆發，推動百度(09888)、攜程(09961)、理想(02015)、小鵬(09868)及蔚來(09866)等集體回流港股上市。而上述五股中，百度、攜程及蔚來是以第二上市身份來港上市（蔚來以介紹形式上市，不涉及融資），至今亦未有正式以港股作為主要上市。

 

　　以第二上市回流港股，比起以主要上市回流所需要遵守的條件較少，甚至自動豁免遵守《主板規則》條例，同時亦免於盈利測試及收入測試，上市進程更加快捷，符合當年中概股急需維持上市地位的原則。值得一提蔚來當年更是以介紹上市模式回流港股，並未有作新股發行集資，進一步減低攤薄風險。

 

　　中國公司赴美上市普遍以預託證券(Depositary Receipt，DR)模式，美國投資者買入託管在銀行的股份，實現公司海外上市。如中概股選擇以第二上市回流港股，並作集資行為，即在美上市的預託證券發行一批新股集資，原有股東權益會遭到攤分，但隨後港美兩地流通股份為相同股份，可以完全直接兌換，在港股價亦直接與ADR一樣，兼且港元美元掛鈎，基本上不會出現價差。

 

中概回流 | 美國擬施辣招嚇「退」中概股 精選Q&A一文睇晒

 

為甚麼有中概股選擇轉而在港雙重主要上市？

 

　　而如果中概股以雙重主要上市形式回流港股，除要遵守更多港股上市規則外，兩地股份原則上不能流通，可能會出現價差。但對於現今第二上市港股的赴美中概股而言，決定轉換雙重主要上市與否的最大考量為進入港股通與否，因聯交所規定股份必須在港股主要上市才能成為港股通標的，因此上述百度、攜程及蔚來保留第二上市身份的股份，即使染藍後仍未成為港股通標的。

 

　　阿里巴巴(09988)於2019年度在港股重新上市，當時已赴美上市的阿里以第二上市身份回流，直至去年8月才轉換為雙重主要上市，隨後才正式納入港股通名單之中。雖然上述提到雙重主要上市模式兩地股份不能互換，但由第二上市轉換為雙重主要上市的公司普遍都以註銷預託股份的形式間接實現股份跨境轉換，解決原本雙重主要上市的最大障礙。自阿里完成雙重主要上市並「入通」後，日均成交量都明顯提升。

 

中概回流 | 美國擬施辣招嚇「退」中概股 精選Q&A一文睇晒

（資料圖片）

 

二次上市港股是否有必要轉為主要上市？

 

　　華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，雖然重磅優質股份回流將帶動港股成交上升，但資金投資股票仍應以基本面為主，有麝自然香，假如股份基本面差亦會被資金拋售。他舉例如阿里轉為雙重主要上市後成交提升，全因為基本面上市場炒作發展AI成本下降而帶動資金流入，而入通則進而提升北水增持阿里，帶動成交。但相對而言，假如黑天鵝出現，亦會為股份帶來更大拋售壓力，變相令股價波動性更大。因此目前已在港股第二上市的股份，是否有迫切性轉為雙重主要上市，仍按個別公司政策而定。

 

中概回流有助改善港交所收入？

 

　　阮子曦表示，即使出現中概回流潮，對於港股成交以至港交所(00388)收入而言並不會有太大幫助，他認為港股市場始終處於塘水滾塘魚的狀態，股份供應增加將帶來攤薄效應，個別回流港股股份成交增多但僅為資金由其他股份轉倉以來，對於大市資金流而言都無甚幫助。

 

退市風險落地會如何影響中概股？

 

　　中概股退市風險重臨，拼多多等回流港股上市壓力上升，華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，雖然目前並未有消息顯示在美中概股會如何「被退市」，但以投資人角度而言已開始作最壞打算的部署，即所有中概股將面臨退市。但他認為退市對於中概股的基本面並不會有太大影響，相較於關稅戰才是真正打擊中資公司的基本面。他坦言在美上市雖然能吸引外資關注中資股，但整體願意長倉持有中概股的基金並不多，多數是以短線炒賣為主的對沖基金，故退市風險將會在短期內便會全數反映。

 

　　他補充道，中概股退市其中一個對股份的不利因素為縮窄股東基礎，令外資持股大幅降低，但對於業務而言並未有太大實際影響。

 

　　過去會計底稿風波耗以年計的時間才能解決，阮子曦同樣認為假如今次退市風波展開，花費時間亦會相當漫長。他認為白宮方面自詡開放市場並不會直接下令中概股退市，但會多方刁難甚至令中概股需要停牌之類，令中概股回流港股的壓力只升不跌。他認為普遍中概即使急於回流也只會選擇以第二上市身份，並未會直接作雙重主要上市，以享較低上市門檻以及成本。

 

中概回流概念當中，最矚目IPO會是哪一宗？

 

中概回流 | 美國擬施辣招嚇「退」中概股 精選Q&A一文睇晒

（Shutterstock圖片）

 

　　未來港上市的中概股中，最矚目的當然是主打下沉市場、海外戰績彪炳的電商平台拼多多，因此拼多多亦承受最大的回流壓力。阮子曦認為，白宮若果要刁難中概股，必然會從大隻入手，尤其是拼多多、阿里等大型電商這些市值較高的股份，但當然白宮亦可以從限制物流等方面打擊。他提到，現時拼多多回流港股的壓力比以前更大，預計有可能今年內便要完成回流港股上市。

 

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撰文：經濟通市場組記者戚朗軒

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