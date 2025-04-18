美股收盤 | 美股三大指數收市個別發展，道指跌逾500點

美股三大指數收市個別發展，特朗普再次要求聯儲局減息，並稱鮑威爾應盡快下台。

道指收市跌527.16點，或1.33%，報39142.23點；標普500指數升7.00點，或0.13%，報5282.70點；納指跌20.71點，或0.13%，報16286.45點。

美股三大股指本周均錄得跌幅，道指累跌2.66%，納指跌2.62%，標普500指數下跌1.5%。

市場關注美股季績表現，聯合健康(US.UNH)首季業績不及預期，股價大挫逾22%。禮來(US.LLY)宣布減肥藥試驗結果理想，推動股價大升14.3%。重磅股方面，英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳指，美國的晶片出口限制對公司的影響巨大，拖累股價下跌2.9%；谷歌在美國廣告科技反壟斷案中部分敗訴，其母公司Alphabet(US.GOOGL)股價跌1.4%。

美股三大股指本周均錄得跌幅 (AP)

美國上周新領失業救濟人數為21.5萬人，低於市場預期的22.5萬人，按周減少9000人，為2025年2月8日當周以來新低；4星期平均值接近22.1萬人，按周減少2500人。

特朗普在社交平台發帖文，指鮑威爾應該像歐洲央行般減息，並稱其行動總是又遲又錯，又說鮑威爾愈快下台愈好。

歐洲央行一如市場預期將存款利率下調0.25厘至2.25厘，將邊際貸款利率下調至2.65厘，主要再融資利率下調至2.40厘。這是該行自去年6月宣布減息以來第七次下調利率，令借貸成本降至2023年初以來最低水平。

美匯指數日內微升0.1%，報99.374。聯儲局主席鮑威爾發表相對鷹派的言論後，推動美元輕微反彈。美元兌日圓略為回升，日內升0.35%，報142.39。英鎊兌美元微升0.13%，報1.32650。這是英鎊兌美元自去年7月以來持續時間最長的一次升勢。

現貨黃金再創歷史新高每盎司3357.77美元後出現回調，出現輕微獲利回吐壓力。紐約期金跌0.2%，報每盎司3339.41美元。

紐約期油升2.99%，報每桶63.68美元；布蘭特期油升2.7%，報每桶67.63美元。特朗普政府加大對伊朗能源出口的制裁，加上美國與多個主要貿易夥伴的談判展開，為市場帶來達成協議的樂觀預期，推動油價連續第二天上升。

周五（18日）美股將因復活節假期休市。

撰文：經濟通國金組

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