開市Go | 特朗普施壓降息，中國傳救外貿企業，華為推AI晶片

要聞盤點

1、美股三大指數收市報跌，道指大挫逾970點。美國總統特朗普再度要求聯儲局減息，言論引發市場恐慌，市場憂慮特朗普可能罷免聯儲局主席鮑威爾，進一步動搖投資者對美國資產的信心。道指收市跌971點，或2.48%，報38170點；標普跌124點，或2.36%，報5158點；納指跌415點，或2.55%，報15870點。金龍中國指數反彈13點，貝殼、滿幫和對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時11分升217點。

2、美匯指數一度跌穿98關口，創2022年2月以來的最低水平。主要原因在於美國總統特朗普公開批評聯儲局主席鮑威爾，指責其未能在通脹放緩的情況下進一步減息，並暗示可能尋求將其替換。此番言論引發市場對聯儲局政策獨立性的質疑，重挫美元作為全球儲備貨幣的信譽。

3、中國監管部門推出上海提升跨境金融服務便利化的行動方案，計劃強化人民幣跨境支付系統的功能及其全球網絡覆蓋，並促進以人民幣計價結算的進出口貿易。

4、據內媒《財聯社》報導，中國東南沿海省份內的銀行接到通知，要求對轄內外貿企業採取「不抽貸、不斷貸」的政策，穩定企業融資環境。

5、《金融時報》引述消息人士稱，因中美經貿關係緊張，一些中國國營基金公司已撤回在美國私募基金管理的資金。

6、特朗普表示，俄羅斯和烏克蘭本周有望達成協議。然而，據塔斯社報導，俄羅斯方面稱，在復活節休戰結束後將繼續進行軍事行動。

7、路透社引述消息人士稱，中國科技巨頭華為最快於5月向中國客戶提供最新的人工智能（AI）晶片昇騰910C（Ascend 910C），以取代英偉達（Nvidia）因美國政府加強限制措施而無法付運的AI晶片。消息曝光後，英偉達股價周一一度下跌約6%。

8、香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年復活節假期期間，本港餐飲業生意可能下滑30%，部分高級餐廳的跌幅更嚴重，達到40%至50%。

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