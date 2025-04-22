美股 | 特朗普施壓聯儲局再惹恐慌，道指大挫逾970點

美國總統特朗普再度要求聯儲局減息，言論引發市場恐慌，市場憂慮特朗普可能罷免聯儲局主席鮑威爾，進一步動搖投資者對美國資產的信心。美股三大指數周一（21日）收市報跌，道指大挫逾970點。

道指跌971.82點，或2.48%，報38170.41點；標普500指數跌124.5點，或2.36%，報5158.2點；納指跌415.55點，或2.55%，報15870.9點。

科技股全面下挫，英偉達跌4.5%，特斯拉跌5.8%，蘋果跌1.9%，Meta跌3.4%，亞馬遜跌3.1%，谷歌跌2.3%。Netflix首季業績理想，收市升1.5%。

美元跌至2022年2月以來低位

美匯指數失守98關口，創2022年2月以來的低位。4月至今，美元已下跌約4.6%，其中兌歐元、日圓和瑞士法郎的跌幅最大。

日圓升至去年9月以來高位，美元兌日圓下跌約1%，報140.77。歐元兌美元向上，報1.1517，日內升1.06%，盤中一度觸及1.1574，創下三年半以來新高。

與此同時，美國國債收益率曲線出現陡峭化，兩年期國債價格上升，長期國債價格則下跌，顯示市場預期聯儲局可能減息，也反映投資者對長期美國資產的擔憂。

現貨金突破3430.61美元

現貨黃金延續上周升勢，一度觸及3430.61美元再創歷史新高。紐約期金升3.14%，報每盎司3433.03美元。紐約期油跌1.78%，報每桶62.87美元；布蘭特期油跌2.10%，報每桶66.53美元。油價下跌，主要因美國與伊朗之間的核談判緩解了市場對供應中斷的擔憂。

撰文：經濟通國金組

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