  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

金價 | 毛偉廉：美國6.5萬億國債6月到期，料續推升金價

22/04/2025

　　《匯海威言》美國約40天後需應付6.5萬億美元國債到期。過去，美國通常能夠順利地以新債償還舊債，但隨著債務不斷飆升和經濟衰退風險升溫，投資者對美元資產的信用價值產生了擔憂。這導致近期國債標售反應不佳，提升了債務違約的疑慮，預計避險情緒將持續推升金價。本周需密切關注美國財政部拍賣的2年期、5年期及7年期國債，若反應不如預期，避險情緒可能進一步升溫，美元及美股三大指數或進一步下跌。

 

　　今年美國國債到期總額達9.2萬億美元，其中6.5萬億美元集中在6月到期，大部分是拜登時期標售的，這個龐大的償還數字令特朗普十分頭痛。為了增加國庫收入，他試圖通過高關稅來解決，但市場擔憂這會引發經濟衰退，導致美元、美股和美債大舉被拋售。周一（21日）晚完稿前，美股三大指數再次下跌超過3%。上周四（17日）復活節假期前，美國10年期國債收益率雖有回落，但仍收在高位4.37%，反映市場疑慮仍然存在。同日，美國拍賣20年期國債，上次以4.632%收益率售出，這次卻推高至4.81%才售出，反映市場對美債需求疲弱。上周四晚，鮑威爾表示，在高關稅政策下，減息可能會導致通脹飆升，聯儲局將保持觀望態度，這番言論令美股三大指數連跌第三天。

 

金價 | 毛偉廉：美國6.5萬億國債6月到期，料續推升金價

美國國債標售反應不佳，提升了債務違約的疑慮，避險情緒持續推升金價。(Shutterstock)

 

　　本周黃金分析：

 

　　6月，美國財政部將面對6.5萬億美元國債到期，聯儲局表態不急於減息，美債息高企，不確定因素升溫，預計金價進一步上升。儘管金價已升至超買水平，但這次可能是極端市況，因此本周仍然預計金價上升，上試水平約為3500美元或更高。密切留意本周美國財政部拍賣國債的市場反應，分別是：周三（23日）凌晨1時，美國2年期國債，上次以3.984%收益率售出；周四（24日）凌晨1時，5年期國債，上次以4.1%收益率售出；周五（25日）凌晨1時，7年期國債，上次以4.233%收益率售出。若本周這批美債收益率大幅高於上次，反映美債需求持續疲弱，將增添市場疑慮，預計美元進一步走弱，金價及非美貨幣將進一步上升。

 

博威環球業務部及市場分析部主管　毛偉廉

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08132

百能國際能源

0.042

異動股

08268

智城發展控股

0.660

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

455.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08132 百能國際能源
  • 0.042
  • 08268 智城發展控股
  • 0.660
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 455.400
  • 01529 樂氏國際控股
  • 0.455
  • 02498 速騰聚創
  • 34.250
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 17.160
  • 目標︰$19.26
  • 01818 招金礦業
  • 18.320
  • 目標︰$22.50
  • 09606 映恩生物－Ｂ
  • 218.600
  • 目標︰--
  • 01797 東方甄選
  • 12.000
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 16.140
  • 目標︰$21.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.000
  • 00700 騰訊控股
  • 474.200
  • 00005 滙豐控股
  • 85.900
  • 00001 長和
  • 43.500
  • 00388 香港交易所
  • 341.600
報章貼士
  • 01299 友邦保險
  • 55.950
  • 目標︰$58.80
  • 00315 數碼通電訊
  • 4.180
  • 目標︰--
  • 02273 固生堂
  • 32.100
  • 目標︰$45.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/04/2025 16:11  恒指收升510點報22072，美公布對等關稅以來首破兩萬二

23/04/2025 15:22  小米否認YU7延遲上市，「依然是雷總預告的今年6至7月」

23/04/2025 16:45  中海油服(02883)首季純利升39.6%至8.87億人幣

23/04/2025 12:21  國泰(00293)3月載客量按年增近兩成，香港快運升25%

23/04/2025 11:54  《強積金》GUM：4月MPF人均暫蝕逾1.1萬元

23/04/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近２１４億元，買盈富基金沽小米

23/04/2025 08:33  【大行炒Ｄ乜】麥格理削京東美團目標四成降評級，高盛降內銀目標

23/04/2025 16:39  《財資快訊》美電升報７﹒７５９０，一年拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

特斯拉錄「災難」季績股價仍升，專家指馬斯克淡出DOGE屬利好新文章
人氣文章

新聞>中國故事

關稅戰 | 中國抗美拒收波音飛機，據報馬來西亞印度航空表態接手新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

強積金 | GUM：4月MPF人均暫蝕逾1.1萬元新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

11月1日起兒童乘私家車必須使用束縛設備 乘「網約車」若違規 司機要交罰款！運輸署：兩個特殊情況可豁免！
人氣文章

影視娛樂

娛樂圈孝順仔女：麥迪文供母親讀博士，朴寶劍為還父債破產，黎姿助車禍弟接手美容生意
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

美國關稅掀巨大波瀾，激發中國企業轉型升級內生動力，逆境突圍實現破局增長
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

W&W2025錶展場外同樣精彩！Breitling重現60年代製錶藝術，全新Top Time Racing系列致敬古董賽車
人氣文章

Fly with Luna．夏月

踏上香榭麗舍大道的美食之旅：開箱五星酒店早餐、甜點大師Pierre Hermé的世一馬卡龍！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

喚起60年代意大利電影美學印象：Brunello Cucinelli「Cinematic Symphony」系列，貫徹Quiet luxury風格
健康好人生 Health Channel
人氣文章
茄紅素可防癌、護心、抗氧化！3個貼士提高茄紅素攝取量 番茄煮熟比生吃好！
人氣文章
深圳航空航班延誤：女乘客因體味衝突大打出手，空姐介入遭咬傷，涉事者被拘捕
人氣文章
天氣時冷時熱、沙塵暴引發人體疾病，中醫建議4招預防風寒熱濕燥
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2025 17:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2025 17:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/04/2025
特斯拉錄「災難」季績股價仍升，專家指馬斯克淡出DOGE屬利好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰逼入窮巷，特朗普即將發爛渣？

23/04/2025 16:43

關稅戰

從教宗之死到失落的聖城

23/04/2025 13:13

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處