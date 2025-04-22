港股 | 午市前瞻 | 外賣大戰兩虎相搏 五一長假低撈京東好機會

復活節長假後復市，盡管關稅談判未如樂觀，以及總統特朗普和美聯儲主席鮑威爾矛盾加劇，美股周一（21日）暴挫，惟亞太股市整體表現平穩，恒生指數今日繼續在兩萬一水平整固，半日報21387，跌7點或不足0.1%，主板成交超過1378億元。恒生中國企業指數報7887，跌9點或0.1%。恒生科技指數報4863，跌24點或0.5%。

（資料圖片）

聶振邦：港股暫消化關稅消息，19200已築底

白宮在關稅談判上連番失利，中國遲遲不上談判桌，而過去周末又傳出美日未能達成共識，日本首相石破茂更放話不會一味退讓，令華爾街憂慮驟升，隔美股急挫，三大指數均跌逾2%。

反觀港股復活節假後市況硬淨，繼上周四休市前重上100天線（約21279點）後，今早爭持見韌勁，半日守住該主要平均線不失。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，除非市況負面消息爆發，走勢而言恒指21000初步有支持，如本周內能成功企穩上周高位21600，則後市可逐步收復22000。他認為港股暫時已消化關稅消息，因關稅稅率再提升都只是數字遊戲，對於港股影響力減低，但相對對美國方面影響更大，拖累美股表現。

目前聯儲局主席鮑威爾仍在口風上與特朗普角力，聶振邦認為如鮑威爾企硬，美國衰退風險的確一如特朗普所指勢將上升，故會影響美股表現。但港股市早前已單日急跌3000點反映利淡因素，上周起已步入整固階段，加上市場憧憬五一前有機會推出提振消費措施，帶動五一市道同時抵禦外貿風險，支捧近日恒指走勢，故他認為即使再有不利消息引發，恒指都不至於跌穿「關稅底」約19200水平。

五一兼夾618料帶旺京東

京東(09618)近期積極擴張外賣業務，繼早前對所有外賣騎手提供五險一金保障，最新又所有超時20分鐘以上的外賣訂單一律「免單」，多箭齊發搶佔外賣市佔。銀彈攻勢下京東及被狙擊的美團(03690)半日雙雙墊底藍籌，皆跌超過6%。聶振邦認為在五一來臨前市場都對消費股有憧憬，次季內兼有「618」帶動，對於京東次季業績表現的確有所期待。

不過他提到，大市偏好AI主題，但美團及京東一直都著眼於擴張零售消費業務，反而較少擴張AI發展，認為兩股在AI元素缺乏下會較其他科技股失色。他預計京東短線將先以125元至135元水平整固，但藉上述次季表現憧憬可望炒上150元高位，現價入手潛在升幅亦超過一成。

他又坦言，雖然近期京東大張旗鼓搞外賣以及進軍香港，但預計新業務前期搶市佔期間支出頗，一時間難以回本或提供盈利，燒錢不停預計難以在第二季內反映帶來的新業務增長。

京東股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

美團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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