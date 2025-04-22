  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 外賣大戰兩虎相搏 五一長假低撈京東好機會

22/04/2025

　　復活節長假後復市，盡管關稅談判未如樂觀，以及總統特朗普和美聯儲主席鮑威爾矛盾加劇，美股周一（21日）暴挫，惟亞太股市整體表現平穩，恒生指數今日繼續在兩萬一水平整固，半日報21387，跌7點或不足0.1%，主板成交超過1378億元。恒生中國企業指數報7887，跌9點或0.1%。恒生科技指數報4863，跌24點或0.5%。

 

（資料圖片）

 

聶振邦：港股暫消化關稅消息，19200已築底

 

　　白宮在關稅談判上連番失利，中國遲遲不上談判桌，而過去周末又傳出美日未能達成共識，日本首相石破茂更放話不會一味退讓，令華爾街憂慮驟升，隔美股急挫，三大指數均跌逾2%。

 

　　反觀港股復活節假後市況硬淨，繼上周四休市前重上100天線（約21279點）後，今早爭持見韌勁，半日守住該主要平均線不失。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，除非市況負面消息爆發，走勢而言恒指21000初步有支持，如本周內能成功企穩上周高位21600，則後市可逐步收復22000。他認為港股暫時已消化關稅消息，因關稅稅率再提升都只是數字遊戲，對於港股影響力減低，但相對對美國方面影響更大，拖累美股表現。

 

　　目前聯儲局主席鮑威爾仍在口風上與特朗普角力，聶振邦認為如鮑威爾企硬，美國衰退風險的確一如特朗普所指勢將上升，故會影響美股表現。但港股市早前已單日急跌3000點反映利淡因素，上周起已步入整固階段，加上市場憧憬五一前有機會推出提振消費措施，帶動五一市道同時抵禦外貿風險，支捧近日恒指走勢，故他認為即使再有不利消息引發，恒指都不至於跌穿「關稅底」約19200水平。

 

五一兼夾618料帶旺京東

 

　　京東(09618)近期積極擴張外賣業務，繼早前對所有外賣騎手提供五險一金保障，最新又所有超時20分鐘以上的外賣訂單一律「免單」，多箭齊發搶佔外賣市佔。銀彈攻勢下京東及被狙擊的美團(03690)半日雙雙墊底藍籌，皆跌超過6%。聶振邦認為在五一來臨前市場都對消費股有憧憬，次季內兼有「618」帶動，對於京東次季業績表現的確有所期待。

 

　　不過他提到，大市偏好AI主題，但美團及京東一直都著眼於擴張零售消費業務，反而較少擴張AI發展，認為兩股在AI元素缺乏下會較其他科技股失色。他預計京東短線將先以125元至135元水平整固，但藉上述次季表現憧憬可望炒上150元高位，現價入手潛在升幅亦超過一成。

 

　　他又坦言，雖然近期京東大張旗鼓搞外賣以及進軍香港，但預計新業務前期搶市佔期間支出頗，一時間難以回本或提供盈利，燒錢不停預計難以在第二季內反映帶來的新業務增長。

 

京東股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 外賣大戰兩虎相搏 五一長假低撈京東好機會

美團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

其他京東/美團相關新聞：
京東美團 | 外賣大戰升級遭摩通降目標，股價再急插邊隻較值博？
美團獲全國首張低空物流全境覆蓋運營合格證，可在全國商業運營
京東外賣：下單量暴增系統短暫故障，超時２０分鐘以上全部免單
劉強東請外賣員吃火鍋，冀京東全職外賣員也能超過１００萬人
京東（０９６１８）推澳門自營商品自提免運費服務
京東外賣搶客提超時２０分鐘免單承諾，全職騎手團隊擴一倍

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08132

百能國際能源

0.042

異動股

08268

智城發展控股

0.660

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

455.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08132 百能國際能源
  • 0.042
  • 08268 智城發展控股
  • 0.660
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 455.400
  • 01529 樂氏國際控股
  • 0.455
  • 02498 速騰聚創
  • 34.250
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 17.160
  • 目標︰$19.26
  • 01818 招金礦業
  • 18.320
  • 目標︰$22.50
  • 09606 映恩生物－Ｂ
  • 218.600
  • 目標︰--
  • 01797 東方甄選
  • 12.000
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 16.140
  • 目標︰$21.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.000
  • 00700 騰訊控股
  • 474.200
  • 00005 滙豐控股
  • 85.900
  • 00001 長和
  • 43.500
  • 00388 香港交易所
  • 341.600
報章貼士
  • 01299 友邦保險
  • 55.950
  • 目標︰$58.80
  • 00315 數碼通電訊
  • 4.180
  • 目標︰--
  • 02273 固生堂
  • 32.100
  • 目標︰$45.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/04/2025 16:11  恒指收升510點報22072，美公布對等關稅以來首破兩萬二

23/04/2025 15:22  小米否認YU7延遲上市，「依然是雷總預告的今年6至7月」

23/04/2025 16:45  中海油服(02883)首季純利升39.6%至8.87億人幣

23/04/2025 12:21  國泰(00293)3月載客量按年增近兩成，香港快運升25%

23/04/2025 11:54  《強積金》GUM：4月MPF人均暫蝕逾1.1萬元

23/04/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近２１４億元，買盈富基金沽小米

23/04/2025 08:33  【大行炒Ｄ乜】麥格理削京東美團目標四成降評級，高盛降內銀目標

23/04/2025 16:39  《財資快訊》美電升報７﹒７５９０，一年拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

特斯拉錄「災難」季績股價仍升，專家指馬斯克淡出DOGE屬利好新文章
人氣文章

新聞>中國故事

關稅戰 | 中國抗美拒收波音飛機，據報馬來西亞印度航空表態接手新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

強積金 | GUM：4月MPF人均暫蝕逾1.1萬元新文章
品味生活
生活
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

點解銀主盤很少優質物業
人氣文章

威少看世界．張少威

特朗普雙線作戰，欲建「黑手黨國家」 1
人氣文章

小薯茶水間

警方今日起於港島4交通違例黑點「錄影執法」！打撃違泊、禁區上落客、黃格停留 記錄車牌號碼 即發告票
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

今年的腕錶人氣色調是甚麼？Watches and Wonders 2025：Rolex、TAG Heuer等多彩色盤腕錶一次上手！
人氣文章

Fashion

春夏棒球帽穿搭術：從Miu Miu話題作到G-Dragon愛牌，盤點12大2025年人氣Cap帽！
人氣文章

Beauty

轉季皮膚敏感超困擾！專業美容顧問解答4大護膚疑難：泛紅脫皮怎麼辦？保濕靠這兩種成分！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
隱於喧囂的港灣—兒童之家 新文章
人氣文章
48歲知名韓星金鍾國坐擁逾5億港元資產，為省錢零麻醉照腸鏡 新文章
人氣文章
肺癌四期康復  爵士結他手重啟人生，即興音樂紓解病患情緒 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2025 17:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2025 17:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/04/2025
特斯拉錄「災難」季績股價仍升，專家指馬斯克淡出DOGE屬利好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰逼入窮巷，特朗普即將發爛渣？

23/04/2025 16:43

關稅戰

從教宗之死到失落的聖城

23/04/2025 13:13

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處