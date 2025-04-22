京東美團 | 外賣大戰升級遭摩通降目標，股價再急插邊隻較值博？

內地兩大科網平台京東(09618)及美團(03690)外賣大戰升級。京東宣布所有超時20分鐘以上的外賣訂單一律「免單」，並將未來三個月招聘騎手數量倍增至10萬名。京東又不點名批美團強迫兼職外賣員在美團京東「二選一」，美團隨即連發三條公告斥造謠，雙方火藥味濃。京東和美團股價繼上周三(16日)大跌後，今日再捱沽，最多齊插8%。摩通料京東今明兩年獲內地外賣約5%市佔率，但認為其補貼策略難持續，故將京東及美團目標價一併下調。不過，兩隻股份近期累積跌幅頗大，若想博反彈，哪隻較值博？

（Shutterstock）



京東：超時逾20分鐘外賣訂單全免單 全職騎手招聘倍增至10萬人



京東宣布，針對訂單延遲問題，自4月21日起，所有超時20分鐘以上的外賣訂單一律「免單」，並稱已經成立緊急應急小組，本周一定會解決送餐速度問題。京東又表示，未來三個月招聘騎手數量從5萬名提升至10萬名。並稱優先為騎手對象安排工作，比如全職快遞員、全職保潔，以實現騎手「雙職工」待遇，提高家庭收入。京東強調對兼職騎手永不強迫「二選一」。

值得一提，京東外賣今日再次因訂單量暴增而「崩了」，有不少網民在社交平台反映，下單後出現商家無法接收訂單信息、訂單長時間滯留處理狀態等問題。京東外賣回應稱，「因今日午高峰京東外賣下單量暴增，導致系統出現短暫故障，目前已全面恢復」。京東外賣並宣布，為表達歉意，所有超時20分鐘以上的外賣訂單全部免單；同時，對於今日午間高峰宕機期間所有下單用戶，將額外發放一張10元人民幣無門檻優惠券。



京東外賣在4月11日啟動「百億補貼」，用戶每天可抽最高20元人民幣餐補。4月16日，京東外賣平台也曾一度故障，頁面無法查看商品信息，當時京東外賣指是因為百億補貼活動過於火爆，流量達到平時的4倍，導致系統出現約20分鐘的短暫異常。為表歉意，京東外賣當時以額外發放10萬張「滿15減10」優惠券作為補償。

京東暗批美團逼騎手二選一 美團連發三文斥造謠

另外，京東在《致全體外賣騎手兄弟們的公開信》中，不點名批美團再強迫兼職外賣員在美團京東「二選一」，導致外賣員收入大減、京東訂單未能準時送達，同時壓榨騎手和商家賺取暴利。而美團則在同日晚間否認「二選一」指控，反指京東是業內唯一限制外賣員做兼職的平台。

美團又在其微信公眾號連發三條公告，其中稱「經查，某平台所陳述全部內容中，僅有這一句符合事實：『近期……平台……外賣訂單延遲』。」美團澄清，某平台相關內容純屬編造，均為謠言。

劉強東親自送外賣 冀京東全職外賣員4年內逾100萬人

京東創辦人劉強東昨日(21日)不但親自送外賣，晚間又請外賣員吃火鍋。劉強東稱他的夢想之一是希望京東將來全職外賣員也能過100萬人。他表示，京東截至目前已經超過71萬的員工。按照現在的發展，大概在四年之內就超過100萬人，不包含外賣兄弟。劉強東在飯局又稱，希望大家在京東，除了送貨員收入待遇以外，將來能夠成長為管理人員。

官媒：外賣平台補貼不利行業健康發展 需共同抵制內捲

內地官媒《經濟日報》發文指，一些外賣平台仍試圖通過補貼人為製造超低價，以獲得市場關注和訂單量，消費者短期內雖得到實惠，但從長期不利於行業健康發展，認為市場競爭是必要，但應當具有良性和建設性，而非破壞性「內捲」。

文章指，監管層面需要為行業提供明確的指引，細化相關法規中關於掠奪性定價的條款，特別是針對通過長期、大規模低於成本價銷售以排擠競爭對手的行為，設定更清晰的判定標準與監管紅線，市場監管部門需加強對餐飲外賣市場價格行為的動態監測與執法力度，關注補貼來源與真實成本，及時發現並制止可能破壞公平競爭秩序的惡性價格戰苗頭。另鼓勵行業協會發揮更大作用，制定行業自律公約，倡導良性競爭文化，營造公平競爭、鼓勵創新、保障各方權益的市場環境，共同抵制內捲，引導行業真正依靠內功競爭，比如品質提升、服務優化和效率改進，實現可持續繁榮。

摩通：料京東今明兩年獲內地外賣約5%市佔 惟補貼策略難持續



摩通發表研報指，美團與京東的股價在過去一個月表現落後於中概互聯網指數ETF(KWEB.US)基準，主要原因是投資者對京東積極進入中國外賣市場，以及美團可能做出的反應感到擔憂。該行預計京東的進入對當前市場結構的影響微乎其微，目前美團與餓了麼分別佔據75%與25%的市場份額。預計京東在2025與2026年進入內地外賣市場將獲得約5%的市場份額，配送量與市場份額將在2025年底增至10%，但在2026年將有所回落。雖然京東的進入可能對兩家公司短期盈利前景構成下行風險，但美團的短期盈利能力可能比京東更具韌性，因為美團未採取價格補貼策略進行反擊。



該行認為，雖然京東在短短兩個月內迅速搶佔了中國食品配送市場5%的份額，但其深度補貼增長策略不可持續，成本過高(根據京東目前的單位經濟，估計每5%的市場份額將帶來80億至90億人民幣的財務損失)。由於行業平均訂單價值較低，從美團與餓了麼的利潤差距可見一斑(估計2024年美團從餐飲外賣業務中產生利潤320億人民幣，但餓了麼僅勉強收支平衡）。估計京東的進入將導致美團與餓了麼各自損失2至3個百分點的市場份額。

該行又指，美團相較京東在估值方面有更大的上行空間，因為美團可持續的雙位數盈利前景使其躋身中國互聯網第一梯隊，這類股票通常以15至20倍的遠期市盈率交易。該行對美團及京東維持「增持」評級，但短期內更看好美團，惟將其下調目標價由190元降至165元，京東目標則由215元降至180元。

中金：京東於外賣領域成功困難較大 美團更應關注生態平衡



中金亦指，京東與美團之間的競爭有升級趨勢，從外賣領域看，京東成功的困難較大。外賣是一個橫跨用戶、餐飲、騎手三方的複雜系統，當中存在強規模效應，由於前期冷啟動階段規模效應的缺失，平台或需要對用戶、騎手、商戶給予遠高於行業均值的補貼或折讓，單均虧損較大；如果平台有進一步發展，雖然規模效應下單均虧損有可能被優化，但更大的規模並不意味虧損絕對值一定能收窄。聯繫到京東2024年主業約400億元營運利潤的量級，公司接受一項可能帶來較大虧損的新業務難度較大。



該行認為美團毋須過度關注競爭壓力，公司真正需要關注的是整個生態的平衡。外賣生態的複雜性在於，商戶一方面承擔了平台高效率下相對高的抽佣壓力，另一方面也享受了市場規模被提高後的成果，以及訂單密度增加後效率進一步優化。理論上，將資源進一步向C端傾斜，會帶來總體最優解，但代價相當於部分高毛利的商家，補貼了部分外賣人群，理論上的最優解，在輿論、監管的現實狀態下並不存在，需要公司更高智慧的平衡。



李明德：美團優勢難被京東撼動 跌至120元可撈底

（李明德）

大聖資產管理基金經理李明德於今日《hot talk 1點鐘》節目指，內地外賣是以萬億計的大市場，尤其「打工仔」於午飯時間都寧願叫外賣多於外出用膳，而京東盈利增長過去幾年一直下滑，既沒新亮點，又拆走了不少主業，若要尋找新業務，外賣無疑較「近磅」，始終其物流體系成熟，早上落單買電視，下午已可送到。今次外賣大戰相信起碼打多三四個月，不過之前抖音也曾與美團對打，過後卻沒甚麼聲氣，今次美團應仍可佔據江山，而京東未必能鬧出甚麼。他預計美團股價可能會先觸及120元，始終它和大市關聯度較高，正因如此可博其反彈，而公司也不是第一次被挑戰，仍算穩得住陣腳。



李明德又指，美團的優勢在於，京東外賣仍局限於小範圍約200個城市，並非覆蓋全國，且希望做一些服務較佳的高端訂單，騎手甚至可講出食用溫度及原材料，但外賣行業本是衝「量」而非衝「質」，一般會揀較便宜的平台。另在騎手基數方面，美團以百萬計，京東較難短期內建立如此大規模團隊。再者，美團現時增長已不是單靠內地，而是往海外走包括香港及中東等地，所以今次京東加入競爭對其負面影響不算很大，跌至120元左右可以撈底。

美團今日跌4.62%收報130.2元，成交141.61億元；京東跌6.32%報130.4元，成交44.12億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)升0.52%報460.4元，阿里(09988)升1.2%報110元，百度(09888)跌0.97%報81.75元，網易(09999)跌0.25%報157.9元，小米(01810)升5.84%報44.4元，快手(01024)無升跌報50.05元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，大聖資產管理基金經理李明德，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評京東美團及港股大市，立即重溫







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