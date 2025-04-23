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特朗普對華態度放軟恒指高開517點破兩萬二，比亞迪拆股急高開

23/04/2025

特朗普對華態度放軟恒指高開517點破兩萬二，比亞迪拆股急高開

 

　　據外電報道，美國財長貝森特周二在華盛頓一場閉門會議上，表示與中國的對峙是不可持續的，美股周二顯著反彈，而美國總統此前接受媒體訪問時表示，倘若中美雙方達成協議，向中國進口商品最終徵收的關稅將大幅下降，低於目前的145%，但不會降至0%。

 

　　美國在關稅談判中放軟態度，中美坐上談判桌機會增，市場反應正面，恒生指數開報22080，升517點或2.4%，開市即破兩萬二關，僅兩藍籌低開。恒生中國企業指數報8152，升202點或2.5%。恒生科技指數報5070，升171點或3.5%。

 

　　憧憬中美有望進行關稅談判，比亞迪電子(00285)高開6.22%，報35元，暫連升3日累計升幅10.24%，舜宇光學科技(02382)升4.61%，報65.8元，創科實業(00669)升4.32%，報79.65元，申洲國際(02313)升4.15%，報52.65元；受中美兩國關係影響的藥明康德(02359)同樣高開4.01%，報57元，暫連升3日累計升幅11.55%。

 

　　比亞迪(01211)公布，擬按每持有10股派發8股紅股；及按每持有10股獲發12股資本化發行股份之基準以資本公積金轉增股本方式發行股份，即每持10股總共可獲20股，即變相「一拆三」。若計劃生效，以上日（11日）收市價計，每手入場費將從18.79萬元大幅下降至6.26萬元。比亞迪股價高開6.17%，報399元，暫連升3日累計升幅9.68%。

 

　　市場消化外賣大戰進展，京東集團(09618)反彈3.76%，報135.3元，美團(03690)升2.15%，報133元。

 

　　避險因素下降，紫金(02899)低開1.44%，報17.76元，長江基建集團(01038)則跌0.1%，報49.8元。

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