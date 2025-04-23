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魚缸博客 | 比亞迪又學人玩拆細股份？歷史話俾我地知要小心

23/04/2025

魚缸博客 | 比亞迪又學人玩拆細股份？歷史話俾我地知要小心

 

　　今日市場最多人討論，就係比亞迪(01211)除左分派股息之外，仲會派埋紅股，聽落好似好複雜，其實即係股份變成「一拆三」，只係操作方式上唔一樣，派紅股只係「好聽少少」咁解。

 

　　點解要咁拆，市場最大解釋，就係比亞迪入場費太貴，流動性相對地低，喺港交所未取消股份每手買賣之前，拆細股份其實有助入場，所謂「貨如輪轉」，容易出容易入。

 

　　但換個角度去睇，拆細之後不論散戶定莊家都容易入場，係股價控制難度上又相對提升。另外，如果要睇返歷史，特斯拉當年股價破2000蚊美元，股份一拆五之後再一拆三，玩緊「五餅二魚」咁款；但今年僅僅幾個月，因為地緣政治因素，股價蒸發一半，連帶好多人身家都蒸發一半。

 

　　究竟股價下跌同股份拆細有無直接關係呢？博客真係唔識解答，只能夠講，睇你信唔信邪，同信唔信歷史。比亞迪同特斯拉都係電動車龍頭，一個中一個美，大家都去做拆細股份，結果會唔會唔一樣？

 

　　此外，呢一刻又應唔應該衝入車股市場？博客認為，今日神州嘅汽車市場確實遇到「瓶頸位」：車價鬥平、市場飽和、國家補貼都好似作用有限。關鍵係而家神州唔係個個有工開，無收入又點買車呢又？

 

　　究竟點解呢一刻走去做拆細股份，而唔係等股市好景小小先去做呢？博客個人認為有一種「耐人尋味」嘅感覺多啲。
　　

 

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