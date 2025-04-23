電訊股 | 中移動首季多賺3%惟移動客戶略見流失，電訊股逆市下跌可以點揀？

中移動(00941)昨日(22日)收市後公布業績，首季純利按年升3.45%至306億元人民幣，收入近乎持平，惟移動業務客戶淨減93.6萬戶，績前其股價已穩步升至逾83元，今日(23日)借勢回調，最多跌2.6%。花旗指中移動首季整體業績略勝預期，仍給予「買入」評級。中聯通(00762)日前亦已公布首季純利升5.6%至逾59億元人民幣，亦獲大行唱好，中電信(00728)則於本周五(25日)才放榜，三大電訊股應揀買哪一隻？

（Shutterstock）

中移動首季純利升3.45%收入近持平 移動客戶淨減93.6萬戶



中移動公布，截至2025年3月31日止首季純利306億元人民幣，按年升3.45%。期內EBITDA(除息稅折舊及攤銷前利潤)為807億元人民幣，按年增3.44%，EBITDA率按季提高一個百分點至30.6%。收入2638億元人民幣，按年升0.02%，其中通信服務收入2224億元人民幣，增長1.4%；銷售產品及其他收入414億元人民幣，下降6.8%。

截至2025年3月底，集團移動業務客戶總數達10.03億戶，首季度淨減93.6萬戶；5G網絡客戶數5.78億戶，較去年底增加2600萬戶。移動業務ARPU(平均每月每戶收入)為46.9元人民幣，較去年底提升3.5%。寬帶業務方面，截至3月底有線寬帶客戶總數為3.2億戶，季度淨增548萬戶，其中家庭寬帶客戶達2.82億戶，季度淨增445萬戶；首季度，家庭客戶綜合ARPU為40.8元人民幣，按年增長2.3%。

花旗：中移動首季整體業績略勝預期 予目標價82.3元

花旗發表研報指，中移動首季收入符合市場預期；EBITDA按年增長3.5%，較市場預期高4%；淨利潤按年增長3%，較市場預期高6%。受惠經營成本控制得宜，首季整體業績亦略高於預期。



花旗認為，在市場波動加劇的情況下，中資電訊股整體具有吸引力的防禦性投資價值，將中移動目標價定於82.3元，給予「買入」評級。

中聯通首季純利升5.6%收入升3.9% 移動用戶淨增478萬戶

中聯通截至2025年3月31日止首季純利則為59.29億元人民幣，按年升5.6%。期內收入1033.5億元人民幣，按年升3.9%，當中服務收入達908.81億元人民幣，增2.1%。另聯通雲收入達197.2億元人民幣，按年升18.1%；數據中心收入72.2億元人民幣，升8.8%；數據服務實現收入18.4億元人民幣，升11.3%；智能服務實現收入21億元人民幣，升14%。



期內移動用戶3.49億戶，淨增478萬戶；固網寬帶用戶1.24億戶，淨增192萬戶。融合套餐用戶ARPU保持100元人民幣以上。物聯網連接數6.63億，淨增3840萬。

中聯通獲大摩升目標價至9.5元 高盛予目標價10元



摩根士丹利指，中聯通首季服務收入按年增2.1%；淨利潤按年增5.6%，部分受惠於會計變動。將其2025至2027財年收入預測上調1.6%至1.7%；EBITDA預測下調4.2%至4.5%。另將其2025財年標準化每股盈利預測下調4.3%；2026財年下調1.6%；2027財年上調2.7%，目標價由8元上調至9.5元，給予「增持」評級。

高盛則予聯通「買入」評級，基於2.5倍的2026年預期EV/EBITDA倍數計算，12個月目標價10元。該行預計聯通2025至2027年營收分別為3983.28億元、4138.04億元及4372.23億元人民幣；EBITDA分別為996.70億元、1033.78億元、1055.48億元人民幣；每股收益分別為0.72元、0.80元、0.90元人民幣。



熊麗萍：中移動業績平穩息率較高 回至81元或以下可吸

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，中移動業績算是平穩，其餘兩間電訊公司業績亦難期望有大驚喜，惟也看不到驚嚇，其盈利全是單位數字增長在預期之內，中移動唯一要挑剔是首季新增用戶數量減少，但不算多，往後可繼續留意。而近期在三隻電訊股中，中移動由低位回升走勢相對好，升至近84元才有些阻力，相信主要與其股息率有關，即使升至82元，其息率仍有6厘以上，其餘兩隻只有5厘幾，故近期走勢都較弱。另外，中移動近期成交也不少，儘管未見大增，可待回至81元甚至近80元才買入。

中移動今日跌2.23%收報81.05元，成交34.26億元。中電信亦跌4.33%報5.52元，中聯通則跌0.81%報8.54元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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