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李家超訪宇樹科技，創始人王興興：未來可能來港上市

23/04/2025

　　正在杭州訪問的行政長官李家超與科技新貴「杭州六小龍」企業代表交流，並分別到訪強腦科技、宇樹科技參觀。被問到有否來港上市的計劃，宇樹科技創始人王興興稱：「後續有可能，不確定。」他又說，宇樹科技一直有開拓全球市場，在香港亦有經營業務，各方面合作機會多。

 

李家超訪宇樹科技，創始人王興興：未來可能來港上市

李家超參訪杭州宇樹科技有限公司

 

　　王興興又透露，李家超到訪公司期間，了解機器人行業的發展情況，他有介紹不同產品的價錢和功能，並演示各項產品，包括機器狗、人形機器人，以及未推出的拳擊機器人。

 

　　李家超在社交平台表示，特區政府部門早前已經向宇樹科技購入機械人作試驗和探討，其機械人亦曾於3月在香港商場與市民互動，相信市場對機械人的需求會愈來愈多。他又鼓勵宇樹科技來港拓展業務，特區政府亦可提供所需支援。

 

李家超訪宇樹科技，創始人王興興：未來可能來港上市

李家超參訪浙江強腦科技有限公司

 

　　李家超亦參訪強腦科技，了解智能仿生手及智能仿生腿等高科技產品，並與其創始人韓璧丞交流。李家超表示，期待在香港見到對方，又指特區政府會為他們提供協助，希望在為他們拓展國際市場的同時，亦可推動香港創科發展，促成雙方更多合作。

 

李家超訪宇樹科技，創始人王興興：未來可能來港上市

李家超參訪杭州未來科技城城市展館中杭州深度求索的專題展覽

 

　　「杭州六小龍」包括深度求索（DeepSeek）、遊戲科學、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技及群核科技。其中，經營3D雲端設計平台「酷家樂」的群核科技已遞表申請來港上市。據悉，專注機器人的雲深處科技亦有意來港上市。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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