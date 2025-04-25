美股 | 美股連升三日，市場關注特朗普關稅戰進展

美股三大指數連升三個交易日。市場關注特朗普關稅戰進展。克利夫蘭聯儲行長稱6月份有可能減息，刺激大市周四（24日）向上，科技股顯著造好。

道指開市初段向下，隨後逐步向上，最多倒升551點，高見40157點，納指一度升約2.8%。道指收市升486.83點，或1.23%，報40093.40點；標普500指數升108.91點，或2.03%，報5484.77點；納指升457.99點，或2.74%，報17166.04點。

科技股普遍向上，特斯拉升3.5%，英偉達升3.6%，微軟升3.5%，谷歌升2.4%，Meta升2.5%，Netflix升4.5%。

由於特朗普的關稅政策導致美國經濟前景惡化，當前政策正逐步侵蝕市場對美元的信心，美匯指數日內跌0.41%，報99.371。美元兌日圓下跌0.64%，報142.533美元。歐元兌美元升0.67%，報1.13927，歐元反彈主要受歐洲央行貨幣政策預期的影響。

金價重返上升軌道

金價再度回升，投資者在近期拋售後重新湧入市場。紐約期金升1.92%，報每盎司3357.47美元。

市場正評估OPEC+可能增產及美國關稅政策發展等多重因素。紐約期油升0.75%，報每桶62.74美元；布蘭特期油升0.59%，報每桶65.57美元。

經濟數據方面，美國3月耐用品訂單按月升9.2%，為2024年7月以來最大升幅，遠高於預期的增長2%。前值由增長1%修正為增長0.9%。

另外，美國上周新領失業救濟人數為22.2萬人，按周增加6000人，符合市場預期；新領失業救濟人數4周均值為22.025萬人，按周下跌750人。

撰文：經濟通國金組

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