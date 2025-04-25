  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

美股 | 美股連升三日，市場關注特朗普關稅戰進展

25/04/2025

美股 | 美股連升三日，市場關注特朗普關稅戰進展

 

　　美股三大指數連升三個交易日。市場關注特朗普關稅戰進展。克利夫蘭聯儲行長稱6月份有可能減息，刺激大市周四（24日）向上，科技股顯著造好。

 

　　道指開市初段向下，隨後逐步向上，最多倒升551點，高見40157點，納指一度升約2.8%。道指收市升486.83點，或1.23%，報40093.40點；標普500指數升108.91點，或2.03%，報5484.77點；納指升457.99點，或2.74%，報17166.04點。

 

　　科技股普遍向上，特斯拉升3.5%，英偉達升3.6%，微軟升3.5%，谷歌升2.4%，Meta升2.5%，Netflix升4.5%。

 

　　由於特朗普的關稅政策導致美國經濟前景惡化，當前政策正逐步侵蝕市場對美元的信心，美匯指數日內跌0.41%，報99.371。美元兌日圓下跌0.64%，報142.533美元。歐元兌美元升0.67%，報1.13927，歐元反彈主要受歐洲央行貨幣政策預期的影響。

 

金價重返上升軌道

 

　　金價再度回升，投資者在近期拋售後重新湧入市場。紐約期金升1.92%，報每盎司3357.47美元。

 

　　市場正評估OPEC+可能增產及美國關稅政策發展等多重因素。紐約期油升0.75%，報每桶62.74美元；布蘭特期油升0.59%，報每桶65.57美元。

 

　　經濟數據方面，美國3月耐用品訂單按月升9.2%，為2024年7月以來最大升幅，遠高於預期的增長2%。前值由增長1%修正為增長0.9%。

 

　　另外，美國上周新領失業救濟人數為22.2萬人，按周增加6000人，符合市場預期；新領失業救濟人數4周均值為22.025萬人，按周下跌750人。

 

撰文：經濟通國金組

《說說心理話》被欺凌 | 姜大衛兒子姜卓文分享年少經歷，長大如何走出無自信、隱藏自已的陰霾？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03808

中國重汽

17.880

異動股

08556

高裕金融

1.100

異動股

01747

HOME CONTROL

0.880

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03808 中國重汽
  • 17.880
  • 08556 高裕金融
  • 1.100
  • 01747 HOME CONTROL
  • 0.880
  • 03692 翰森製藥
  • 23.900
  • 00372 保德國際發展
  • 0.194
股份推介
  • 00303 偉易達
  • 51.550
  • 目標︰$60.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.740
  • 目標︰$19.70
  • 02899 紫金礦業
  • 17.100
  • 目標︰--
  • 01818 招金礦業
  • 18.300
  • 目標︰$22.50
  • 09606 映恩生物－Ｂ
  • 207.400
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 478.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.600
  • 00005 滙豐控股
  • 85.350
  • 00001 長和
  • 43.250
  • 00388 香港交易所
  • 338.600
報章貼士
  • 02460 華潤飲料
  • 14.400
  • 目標︰$16.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 14.000
  • 目標︰$15.70
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.100
  • 目標︰$12.46
熱炒概念股
即時重點新聞

25/04/2025 17:11  《盤後部署》恒指企上廿天線惟仍考驗支持力，憧憬降息郵儲行可吼

25/04/2025 15:00  【政策解讀】分析：政治局會議重心保就業，增量刺激政策仍在觀望

25/04/2025 17:40  中國平安︰第一季純利按年跌26.4%，收入按年跌7%

25/04/2025 18:03  比亞迪(01211)首季純利升1倍至91.5億人幣

25/04/2025 11:42  《異動股》百度(09888)升逾5%，新版文心模型大幅降價

25/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出７０﹒１９億元，買美團沽騰訊

25/04/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】麥格理兩日內再削京東目標，中銀升周大福至買入

25/04/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７５８２，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 政治局會議重點穩就業，傳中方對美免部分對等關稅新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

中電今年再推消費券計劃，本月中起向全港58萬用戶派發新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

傳內地對美國部分晶片免徵關稅，中芯華虹齊下挫，憧憬國產替代仍可吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

金像獎前哨戰│「撿骨師」秦沛鬥城寨話事人古天樂，爭奪「最佳男配角」 李琳琳演同性戀首次入圍「最佳女配」
人氣文章

智城物語．方展策

AI晶片製程再突破！台積電A14橫空出世，Intel 18A王者歸來夢碎，半導體技術競賽升溫！
人氣文章

手機情報站．徐帥

Honor Pad X9a: 高水準視聽享受的平價4G平板，只需$1,799
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

轉季皮膚敏感超困擾！專業美容顧問解答4大護膚疑難：泛紅脫皮怎麼辦？保濕靠這兩種成分！
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

展覽「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜」：高質量的沉浸式互動，以科技提升藝術觀賞體驗
人氣文章

Fashion

內衣如閨密：從蕾絲浪漫到優雅性感玩味，走進SHEER的2025春夏衣櫥！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日本地震 │ 日本山口縣2個月內逾1300次輕微地震，專家警告：異常情況需密切關注
人氣文章
日本地震 │ 東京灣海底發現多座海底山—專家警告地震風險高達70%
人氣文章
藥物安全 │ 韓國禁止日本熱賣止痛藥入境，1成分被列管類麻藥攜帶恐違法 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2025 19:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事25/04/2025
神州經脈 | 政治局會議重點穩就業，傳中方對美免部分對等關稅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 美韓財長華府商定，爭取7月初達成關稅經貿所有協議

25/04/2025 10:53

關稅戰

白馬非馬的「非核氫彈」

25/04/2025 08:31

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處