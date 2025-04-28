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美股 | 特朗普自稱與中國領導人通話，道指先跌後回穩

28/04/2025

美股 | 特朗普自稱與中國領導人通話，道指先跌後回穩

 

　　美股上周五（25日）收市報升，為連續第四個交易日上漲，三大指數周線累計均錄得升幅。

 

　　美國總統特朗普稱已與中國國家主席習近平多次通話，但中方則再次作出否認，令中美關稅談判問題進展未明。道指開市向下，跌幅曾擴大至374點，低見39718點；標指一度升0.79%；納指最多升1.39%。

 

　　道指收市升20.10點，或0.05%，報40113.50點；標普500指數升40.44點，或0.74%，報5525.21點；納指升216.90點，或1.26%，報17382.94點。道指周線累升2.46%，納指上升6.73%，標普500指數升4.59%。

 

　　美國擬放寬自動駕駛監管，刺激特斯拉全日向上，收市升9.8%。Meta旗下社交平台Threads將引進廣告，帶動股價升2.7%。谷歌母公司Alphabet季度業績優於預期，收市升1.7%。亞馬遜升1.3%；微軟升1.2%。

 

　　特朗普稱正與多國對話商討關稅協議，緩解市場緊張氣氛，並支持美元回升。美匯指數日內微升0.19%，報99.471。美元兌日圓升0.61%，報143.522。歐元兌美元日內微跌0.14%，報1.13731。

 

金價從歷史高位回調

 

　　金價於最近數周多次創下新高後出現回調，紐約期金日內跌1.06%，報每盎司3313.14美元。

 

　　隨著市場逐漸消化OPEC+的增產消息，紐約期油升0.74%，報每桶63.26美元；布蘭特期油升0.53%，報每桶66.0美元。

 

撰文：經濟通國金組

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