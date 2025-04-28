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新股 | 滬上阿姨招股入場費3428元，本港第五隻茶飲股

28/04/2025

新股 | 滬上阿姨招股入場費3428元，本港第五隻茶飲股

 

　　來自上海的連鎖奶茶店滬上阿姨(02589)今日至下周五(5月2日)公開招股，將是繼蜜雪集團(02097)後本港第五家上市的茶飲股。滬上阿姨計劃全球發售241.1340萬股，當中10%在港公開招股，其餘作國際發售，每股發售價介乎95.57元至113.12元，每手30股，入場費3427.83元，預期5月8日掛牌。聯席保薦人為中信証券、海通國際及東方證券國際。

 

　　公司將引入盈峰控股及華置貿易，兩投資者分別將認購以約近5000萬元及近2153萬元，以發售中倍價每股103.37元計算，基石投資者將認購的發售股份總數將為68.52萬股H股，佔公司緊隨全球發售完成後已發行股本約0.65%。其中，華置貿易由華寶股份(深:300741)全資擁有，而華寶為公司茶飲「爆爆珠」的供應商。


　
　　招股資料顯示，滬上阿姨截至2023年12月31日，滬上阿姨為中國第四大現製茶飲店網絡，截至2024年底，滬上阿姨門店總數9176家，覆蓋中國全部四個直轄市，以及位於五個自治區及22個省份的300多個城市。當中有99.7%或9152間由加盟商經營，公司三個品牌概念下提供的產品包括現製飲料及現磨咖啡。

 

　　假設以發售中倍價每股103.37元，並假設超額配股權不獲行使，公司所得款項淨額約1.727億元，當中25%將用於提升數字化能力；20%用於提升生產、加工、倉儲、物流及分銷能力，藉此加強供應鏈能力；約15%用於提升品牌勢能並進一步擴張及壯大門店網絡；10%用於投資各種營銷活動；及10%用作營運資金及其他一般企業用途。

 

　　財務數據顯示，去年公司收入32.8億元，按年下跌1.9%；純利3.29億元，按年跌15%，主因期內錄得以股份為基礎的付款開支大幅增加所致；毛利率31.3%，按年增0.9個百分點。

 

撰文：經濟通採訪組

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