樓市 | 中原十大屋苑周末錄7宗成交，連續4周單位數成交

中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得7宗成交，按周減少8宗或12.5%，5個屋苑零成交，並連續4個周末錄得單位數成交。

二手市場持續處於捱打狀態

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末西沙票王新盤SIERRA SEA首輪開售反應熾熱，318伙價單單位即日沽清，連同其他貨尾項目，周末一手市場成交逾350宗，西沙項目亦迅速加推全新價單應市。二手市場受新盤低開影響，持續處於捱打狀態，成交相對淡靜，尤其是細價樓最受影響，相信短期內仍以一手主導，二手交投難有突破。

美聯︰十大屋苑錄10宗成交，按周跌11宗

美聯物業表示，周末新盤成交熱鬧，全新盤SIERRA SEA價單318伙即日沽清，大量購買力入市，加上節日外遊的市民回港，帶動周末的二手交投。根據美聯物業分行統計，周末十大二手指標屋苑錄得約10宗買賣成交，較上周末約11宗減少約9.1%，但仍連續第三個周末維持在雙位數水平。若以十五大屋苑計算，周六日2天則錄約11宗買賣，較上周末12宗按周減少約8.3%。

布少明料將有更多購買力釋放

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，剛過去周末矚目全新大盤SIERRA SEA首輪推售銷情熱熾，帶動一手交投按周大幅飆升，大批新盤向隅客湧現，預期將有更多購買力釋放，二手交投表現亦見不俗。

另外，隨著節日因素散去，早前不少外遊的業主及買家回港，故二手睇樓活動及成交亦陸續回復正常，令周末指標二手屋苑交投靠穩。不過，由於預期多個新盤部署短期內應市，連同發展商積極去庫存推售餘貨盤，故一手需求持續看俏，二手交投則在現水平徘徊，仍不乏買家在二手物色筍盤。

撰文：經濟通採訪組

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