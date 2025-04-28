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港股 | 午市前瞻 | 煤炭股盈利收入雙倒退 成內地經濟探照燈

28/04/2025

 

　　本周美國進入關鍵數據周，包括公布美國第一季GDP、3月PCE物價指數以及3月新增非農就業人數，加上五一勞動節假期將至北水屆時將關閘，港股觀望情緒濃厚，恒生指數半日表現反覆，難衝破兩萬二關口，中午收報21997，升16點或不足0.1%，主板成交超過966億元。恒生中國企業指數報8082，升2點或不足0.1%。恒生科技指數報5007，升24點或0.5%。

 

港股 | 午市前瞻 | 煤炭股盈利收入雙倒退 成內地經濟探照燈

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：假期前收高於21800點則續衝高

 

　　恒指今日高開近百點後，迅速轉跌，早盤窄幅向下。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近期中美雙方就關稅談判進展各執一詞，市場反應謹慎，港股處於好談相對平衡的觀望狀態，因此港股缺乏明確方向。另外，自4月7日恒指大跌3000點後，至4月9日跌至近19200點低位，隨後反彈至目前約22000點，在十個交易日內反彈超過一成，漲幅超2000點，目前恒指出現整固屬合理現象。

 

　　對於恒指後市走勢，聶振邦認為，臨近五一假期，料恒指短線呈窄幅波動。若未來兩個交易日，恒指能收高於21800點，則預計五一假期後，指數有機會填補4月3日的裂口頂部，約22600點。否則，恒指或回落至21500點附近尋求支撐。

 

料煤炭股業績續向下，惟現價吸引可部署收息

 

　　本港三大主要煤炭股公布首季業績，盈利收入齊受壓。神華(01088)公布，截至3月31日止第一季純利約133.74億元人民幣，減少19%，每股盈利67.3分。期內收入695.85億元人民幣，減少21.1%，因首季煤炭銷售量9930萬噸，跌15.3%，每噸平均價506元人民幣，跌11.5%，導致煤炭銷售收入減少，以及售電量474.7億千瓦時，跌10.7%，及平均售電價格下降導致售電收入減少。

 

　　中煤能源(01898)公布，截至3月31日止第一季純利約39.77億元人民幣，跌20%，每股盈利30分，扣除非經常性損益之純利39億元人民幣，跌19.4%。期內營業收入384億元人民幣，跌15.4%。

 

　　兗礦能源(01171)公布，截至3月31日止第一季純利約27.1億元人民幣，跌27.89%，因煤炭等主要產品銷售價格下降，每股盈利27分，扣除非經常性損益之純利27.3億元人民幣，跌25%。期內營業收入303億元人民幣，跌23%，銷售煤炭3143萬噸，減少8.1%，煤炭業務銷售收入173.22億元人民幣，減少30.3%，生產商品煤3680萬噸，增加6.3%。

 

　　聶振邦直言，煤炭股業績不佳反映中國內地宏觀經濟疲軟。他表示，關稅戰爆發於4月初，但煤炭股第一季度業績已明顯承壓，表明受關稅戰影響之前，內地的經濟活動已疲弱，而且3月初召開兩會後，理論上工業活動應有所增加，但仍未見煤炭需求有明顯提升。因此，市場對內地經濟前景保持謹慎態度。他預期，煤炭股在第二季度疊加關稅戰的壓力下，業績將繼續向下。

 

　　上述公司在其業績報告中將收入下跌原因歸咎於煤炭價量齊跌，有券商分析認為，煤炭價格壓力或在第二季度釋放完畢。聶振邦表示，即使煤炭價格在第二季度企穩，但仍處於低位，對業績改善作用有限。除非煤炭需求大幅提升，否則僅價格企穩難以有效增加企業收入。

 

　　雖然煤炭股業績表現遜色，但聶振邦認為，煤炭股現價甚至低於4月7日的低位，對於持有多隻股份的投資者來說，不妨買入神華搏下半年工業活動增加，業績反彈。同時，煤炭股股息吸引，亦可作收息股部署。進取的投資者可於現價買入，保守的投資者可於28至29元買入，全年上望33元至35元。

 

　　對於傳統能源而言，新能源替代一直是投資者望而卻步的因素。聶振邦表示，新能源在今年內不太可能對傳統煤炭能源造成明顯衝擊，尤其是經濟環境不明朗的情況下，新能源發電成本高，企業為了降本增效，仍會優先選擇煤炭發電。

 

港股 | 午市前瞻 | 煤炭股盈利收入雙倒退 成內地經濟探照燈

中國神華股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 煤炭股盈利收入雙倒退 成內地經濟探照燈

兗礦能源股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 煤炭股盈利收入雙倒退 成內地經濟探照燈

中煤能源（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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